✅ Банки.ру проведет обучающий марафон «Стань инвестором». Цель марафона — помочь начинающим инвесторам получить базовые знания, которые помогут определиться с постановкой финансовой цели, открыть счет и приобрести первые ценные бумаги. Чтобы стать участником марафона, нужно перейти по ссылке в Telegram-канал и следовать дальнейшим инструкциям.

✅ Банкиры прогнозируют пик роста ставок по депозитам в начале 2022 года. Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого — начале следующего года; некоторые ожидают, что вклады удержат доходность под 9% к концу 2022 года, часть — что она будет едва выше 6%, а то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Глава ЦБ назвала маловероятным сохранение на заседании в декабре уровня ключевой ставки.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам продолжила движение вверх. Значение за третью декаду ноября составило около 7,21% против 7,16% за вторую декаду месяца. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

✅ СберБанк и МВД заметили тренд на захват квартир финансовыми мошенниками. Сначала мошенники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они остаются без квартир.



✅ «Шокирующие предсказания» на 2022 год от Saxo Bank: революция и плюс 25 лет жизни. Главная тема прогноза на следующий год — революция. Что касается России, то глава Saxo Bank Стин Якобсен считает вполне реалистичной в 2022 году инфляцию на уровне 10—12% и прогнозирует укрепление рубля в 2022 году до 60—62 рублей за доллар. Он также назвал самые интересные сегменты для инвестиций в 2022 году.

✅ Клиенты «Сбера» жалуются на недополучение бонусов «Спасибо». На различных форумах в Интернете появились сообщения клиентов СберБанка об отсутствии бонусов по программе лояльности банка «Спасибо». Граждане говорят о недополучении бонусов на суммы, исчисляемые тысячами рублей (при оплате один балл дает 1 рубль), в том числе по крупным покупкам, когда начисление легко отследить. Основная масса жалоб приходится на середину ноября, когда уже начался сезон распродаж и завершалась собственная бонусная акция СберБанка, приуроченная к его юбилею.

✅ Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в декабре. В частности, банкам будет запрещено заранее самостоятельно проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Свое согласие заемщик должен будет подтвердить в договоре собственноручно. Кроме того, части пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии, доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным и др.

✅ Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ рассказал о курсе рубля и инфляции. Главное. Средний курс за семь лет составил 65,3 рубля за доллар, то есть сейчас по большому счету рубль крепче, чем был в конце 2015 года. Поэтому никак нельзя говорить о том, что политика таргетирования инфляции, свободное плавание рубля привели к устойчивой девальвации национальной валюты, отметил Кирилл Тремасов.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: инвесторы ищут защитные активы, из топ-десятки иностранных акций вылетели Microsoft и Apple. Тренд на падение цен: вслед за российским фондовым рынком упал и американский. Аналитики советуют инвесторам прятать капитал в защитных активах. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

✅ Назван тормоз для увеличения доходов россиян. Трудовые доходы в некорпоративном секторе российской экономики сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом, показали расчеты экспертов НИУ ВШЭ. Так, если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам III квартала превысили его, то доходы в некорпоративном секторе после II квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за II квартал допандемийного 2019-го.



✅ «Эксперт РА»: в течение года с рынка могут уйти 29 банков, то есть около 8% от общего числа могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. По прогнозу агентства, игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в любом случае покинут сектор. Почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска, хотя у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.

✅ Рост реальных доходов россиян превысил 8%. По итогам III квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, если за первое полугодие 2021 года был практически восстановлен допандемийный уровень доходов российских семей, то уже по итогам III квартала удалось превысить уровень реальных доходов, сложившийся к концу III квартала 2019 года.