На маркетплейсе AliExpess Россия открывается Fashion Outlet с одеждой, обувью и аксессуарами известных европейских и американских брендов. В магазине будут представлены оригинальные товары прошлых коллекций с дисконтом до 60%. Некоторые европейские бренды будут представлены в Fashion Outlet эксклюзивно для российского рынка, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что первыми к Fashion Outlet присоединились такие бренды как Baldinini, Emporio Armani, Isabella Rhea, Isabella Luchini, Vans, Roberta M. В ближайшее время ассортимент пополнится товарами брендов Aeronautica Militare, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver, Iceberg. В течение года ассортимент Fashion Outlet вырастет до 10 тыс. артикулов.

«Формат Fashion Outlet на AliExpress отличается от типичной модели маркетплейса: магазин управляется категорийной командой AliExpress Россия, которая сама отбирает бренды и контролирует ассортимент. Чтобы стать поставщиком Fashion Outlet, продавцу нужно иметь разрешение на продажу товаров данного бренда на территории России, получить необходимые сертификаты соответствия и предложить лучшую цену на свой ассортимент», — говорится в сообщении.



За доставку товаров из Fashion Outlet отвечает AliExpress. Заказ можно будет получить в любом населенном пункте России в срок от двух дней. Если вещь не подойдет, покупатели смогут бесплатно вернуть ее через почтовое отделение.

«Все модные бренды-лидеры стремятся укреплять контакты и связь со своими покупателями. И главная стратегия для ретейлеров — это мультиканальность продаж. А AliExpress, через который проходит ежемесячно более 29 миллионов россиян, позволяет значительно увеличить представленность популярных fashion-брендов в онлайн-пространстве. Недавно на AliExpress появился Hugo Boss, а сейчас запускается еще несколько известных брендов. Открытие на маркетплейсах специальных subdivision по презентации брендов сегмента выше среднего — это логический путь развития крупных маркетплейсов. Это тренд, который формируют крупные игроки рынка: AliExpress, Amazon, Zalando», — комментирует генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.