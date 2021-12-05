Банк ДОМ.РФ предоставляет дополнительную скидку к процентной ставке при оформлении ипотечного кредита на крупную сумму. Дисконт в размере 0,3 процентного пункта устанавливается автоматически при кредите от 12 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей в других регионах.

«Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банка и сотрудники медицинской или научной сферы, подтверждающие доход выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента. Для них максимальное снижение составит 0,7 п. п. Также Банк ДОМ.РФ предоставляет дополнительный дисконт в 0,5 п. п. при электронной регистрации ипотечной сделки на вторичном рынке. Скидки суммируются между собой», — говорится в релизе.

Уточняется, что скидка действует при рефинансировании ипотечных кредитов, а также при покупке жилья в строящемся или готовом доме. Оформить кредит на покупку жилья в новостройке в Банке ДОМ.РФ можно по ставке от 8,3%, на приобретение жилья в готовом доме — от 9%, рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 9,4%.



В финучрежеднии добавили, что Банк ДОМ.РФ активно работает над улучшением неценовых условий ипотеки. Так, значительно упрощена процедура подачи заявки. Теперь клиентам не требуется предоставлять бумажные справки о доходе и занятости. Максимальная сумма ипотеки увеличена почти в два раза: до 50 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 30 млн рублей для других регионов.