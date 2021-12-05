Инфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-1».



«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Костин считает, что вырастут как ставки по кредитам, так и ставки по депозитам. «Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь», — добавил он.

Ранее Костин заявил, что ВТБ прогнозирует сохранение инфляции в РФ до конца текущего года на уровне около 6%.