Более 40% самозанятых россиян имеют месячный доход свыше 60 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса услуг YouDo и платформы для получения заказов «Яндекс.Про», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Результаты показали, что за неполный 2021 год количество самозанятых на специализированных платформах в России удвоилось. Кроме того, среднемесячный заработок трети (34%) самозанятых вырос за последний год. Более 40% самозанятых получают больше 60 тыс. рублей в месяц на постоянной основе», — говорится в исследовании.

Среди причин, по которым опрошенные выбирают самозанятость, были названы возможность самостоятельно формировать свой рабочий график (57,5%), низкая налоговая ставка (42,5%), работа без прямого начальства или контроля (41%), отсутствие документооборота (36,5%) и возможность совмещения самозанятости с основной работой (30%).

При этом респондентов волнует малое количество социальных гарантий и недостаточная инфраструктура для самозанятых, низкая поддержка на законодательном уровне. Несмотря на то, что с 2020 года были введены дополнительные меры поддержки самозанятых, которые разрабатывались как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса, пользуются ими лишь 17% респондентов.

Согласно результатам опроса, среднестатистический самозанятый — мужчина в возрасте от 25 до 34 лет (37% опрошенных). Среди популярных сфер деятельности у самозанятых на платформах выделили работу виртуального помощника (SMM-менеджер, копирайтер, специалист по интернет-рекламе), курьерские услуги, строительство и ремонт, таксомоторные перевозки, дизайн, организацию мероприятий и промоакций, помощь в сфере IT.



Онлайн-сервис услуг YouDo и платформа для получения заказов «Яндекс.Про» провели исследование среди 2 тыс. самозанятых россиян, выполняющих заказы на этих платформах.

