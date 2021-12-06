ЦБ обяжет системно значимые банки с 1 апреля 2022 года внедрить функционал автоматических списаний в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в Системе быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» . Это следует из стандартов Национальной платежной системы (НСПК). Так, достаточно будет один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу сервиса или интернет-магазина, и больше не надо вводить данные карты — деньги будут списываться автоматически. Предполагается, что удобством нового функционала станет возможность управлять такими подписками, в том числе за счет возможности отписаться. Это может устранить проблему, когда человек забывает обо всех сервисах, которые требуют регулярной оплаты.

Некоторые банки заявили, что есть риск не успеть внедрить функционал к 1 апреля, но ВТБ, МКБ, Совкомбанк, «Открытие», Райффайзенбанк уверили, что уложатся в сроки. По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, банкам потребуются усилия для того, чтобы его реализовать с наглядным для клиентов интерфейсом, поэтому реализация подписок требует больше времени, чем оплаты. В пресс-службе ЦБ заявили, что у системно значимых банков достаточно времени для реализации этой возможности. С учетом востребованности СБП такой сервис должен быть в системе, подчеркнули в ЦБ.

В ЦБ пожаловались на проблему автоподписок кредитными брокерами Профессиональные пользователи соцсетей обратили внимание регуляторов на проблему автоподписок, используемых недобросовестными кредитными брокерами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в Банк России, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг. Подключаются такие сервисы, если не снять галочку при регистрации для подачи заявки на заем, при этом брокеры нередко предоставляют возможность отказа от подписки лишь формально — по факту же найти путь к отключению затруднительно.

Как считает руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея, важно, чтобы клиент не запутался и не перестал использовать какие-либо ID или подписочные сервисы. Эксперт уверен, что каких-то более серьезных рисков по сравнению с уже существующими сервисами нет. Ведущий специалист отдела аудита Infosecurity (ГК Softline) Анатолий Сазонов уверен, что риски такого функционала минимальны, так как банковская сфера безопасности, в том числе и безопасность платежей СБП, достаточно жестко отрегулирована.

Оформление подписок происходит в авторизованной зоне мобильного банка клиента-физлица, подчеркнул Коннов. По его словам, для подписок в СБП появляется полноценная работа с претензиями на случай мошенничества, полный контроль за подписками в банке клиента также позволит избежать нежелательных списаний. Ответственность за корректное проведение платежей будет лежать на торговых точках и обслуживающих их банках, добавили в ВТБ. Там подчеркнули, что кредитным организациям необходимо будет реализовать инструменты по управлению подписками с возможностью настройки дополнительных параметров безопасности, например лимитов.