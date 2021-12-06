Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в декабре стали архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка. На данных позициях работодатели готовы заплатить от 360 тыс. рублей в месяц, следует из рейтинга вакансий за декабрь «Работы.ру», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Одна из самых высоких заработных плат в Москве доступна архитектору микросервисов — от 400 тыс. рублей. В обязанности специалиста входит создание целевой архитектуры, формирование цифровых артефактов концептуальной архитектуры, ответственность за разработку командами детальной архитектуры всех аспектов», — рассказали в сервисе.

От 380 тыс. рублей готовы заплатить кандидату на должность программиста мобильных приложений, а 360 тыс. рублей в месяц предлагают няне-гувернантке, для этого необходимо иметь высшее педагогическое образование и быть готовой обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей шести и десяти лет.

Также порядка 300 тыс. рублей предлагают кандидату на должность технического директора рекламно-производственной компании, до 250 тыс. рублей — врачу-косметологу и сервисному инженеру. А порядка 200 тыс. в месяц могут получать стоматолог-ортопед, мастер по камню и маркетолог.



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