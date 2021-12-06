Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,61% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 936,92 пункта. Индекс РТС повысился на 0,8% — до отметки 1 681,57.
«По состоянию на утро понедельника настроения участников мировых рынков оцениваются нами как нейтральные. Хотя ключевые азиатские рынки находятся под слабым давлением, ключевые американские и европейские индексы подрастают, а фьючерсы на нефть Brent растут. Учитывая скудность сегодняшнего новостного фона, полагаем, что рынки могут попытаться отыграть часть пятничных потерь», — написал перед началом основной сессии главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.
По его словам, «внимание инвесторов будет приковано к результатам звонка между президентами России и США, который состоится завтра».
Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов также считает, что завтрашняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции будет поддерживать рублевые активы. «Никакого прорыва и конкретных договоренностей мы от нее не ждем — скорее всего, пресс-службы глав государств отделаются общими словами. Однако в нынешний период усиления конфронтации двух стран даже нейтральный исход переговоров будет позитивен для рынка», — поясняет эксперт.
Но, по его словам, «увлекаться покупками и всеми потенциалами роста не стоит. Рынки вошли в стадию высокой волатильности, и фиксация прибыли будет при любом поводе, а то и вовсе без него. Уже нет никаких сомнений, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и повышения ставки можно ждать весной. При этом негативная статистика по Америке уже не станет поддерживать рынки акций, поскольку вряд ли серьезно изменит намерения ФРС».
Антонов также напоминает, что «сегодня на Московской бирже
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