Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,61% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 936,92 пункта. Индекс РТС повысился на 0,8% — до отметки 1 681,57.

«По состоянию на утро понедельника настроения участников мировых рынков оцениваются нами как нейтральные. Хотя ключевые азиатские рынки находятся под слабым давлением, ключевые американские и европейские индексы подрастают, а фьючерсы на нефть Brent растут. Учитывая скудность сегодняшнего новостного фона, полагаем, что рынки могут попытаться отыграть часть пятничных потерь», — написал перед началом основной сессии главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.



По его словам, «внимание инвесторов будет приковано к результатам звонка между президентами России и США, который состоится завтра».

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов также считает, что завтрашняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции будет поддерживать рублевые активы. «Никакого прорыва и конкретных договоренностей мы от нее не ждем — скорее всего, пресс-службы глав государств отделаются общими словами. Однако в нынешний период усиления конфронтации двух стран даже нейтральный исход переговоров будет позитивен для рынка», — поясняет эксперт.

Но, по его словам, «увлекаться покупками и всеми потенциалами роста не стоит. Рынки вошли в стадию высокой волатильности, и фиксация прибыли будет при любом поводе, а то и вовсе без него. Уже нет никаких сомнений, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и повышения ставки можно ждать весной. При этом негативная статистика по Америке уже не станет поддерживать рынки акций, поскольку вряд ли серьезно изменит намерения ФРС».