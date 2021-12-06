Банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО, пишут «Известия» . По мнению регулятора, за уведомление о ДТП должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

Отмечается, что проект поправок к положению «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» опубликован на сайте ЦБ. Предложения и замечания по тексту принимаются до 8 декабря. Так, одно из самых важных предложений — смена ответственных за извещение о ДТП. В случае принятия поправок автовладелец больше не должен будет извещать страховую о случившемся. Этот пункт кажется специалистам спорным.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что он может противоречить федеральному законодательству. «Сейчас задача автовладельца — правильно подать документы в страховую, выполнив положения ст. 961 ГК РФ, которая обязывает их к этому. Там прямо указано, что страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить страховщика или его представителя. ЦБ предлагает изменить этот порядок, и это разумная мера. Однако правильный путь — внесение поправок в Гражданский кодекс, что находится вне компетенции Центрального банка. Такого законопроекта в АСОЗД нет, поэтому, полагаю, ЦБ будет вынужден в будущем работать с правительством по вопросу внесения таких поправок в Госдуму. И очень странно, что такая работа еще не была проведена: юристы ЦБ не могут не знать о порядке внесения поправок в федеральные законы. А действующей версии Гражданского кодекса предложения ЦБ прямо противоречат», — заключил Шапарин.

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После проведения экспертизы страховщик сам должен будет ознакомить потерпевшего с результатами тем способом, который автовладелец выбрал при подаче заявления на выплату.

Еще одно изменение, которое ждет автомобилистов в случае принятия поправок, — смена ответственных за признание транспортного средства не подлежащим восстановлению. Теперь это должны будут делать сотрудники ГИБДД, и именно по их документам страховая будет выплачивать за гибель машины.

«Банк России проводит последовательную политику борьбы со страховыми мошенничествами. И одна из крупных лазеек для получения двойной выплаты закроется. Например, происходило ДТП с каким-то ущербом, далее машину признавали «убитой в тотал» и мошенники получали максимальную выплату, если, конечно, авто стоило более 400 тысяч рублей. После получения компенсации машину восстанавливали и продавали на вторичном рынке», — комментирует координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

Еще одно важное нововведение, по мнению Каблиновой, — идентификация получателя денежной компенсации по СНИЛС, которая позволит выявить тех, кто многократно получал денежные выплаты. Это обстоятельство часто (хотя и не всегда) связано с мошенническими действиями. «Если человек получал 25 раз компенсацию в год, может быть, он и не виноват, что ему так не везло, но вероятность, что здесь что-то не так, очень высокая. Часто в базу данных вносятся ошибочные данные, меняют написание фамилии. Идентификация по СНИЛС позволит избежать таких накладок. Что касается информирования страхователя за счет страховой компании, это тоже полезное нововведение. Также правовым пробелом было отсутствие обязанности у страховой предоставлять результаты экспертизы повреждений автомобиля», — заключила она.