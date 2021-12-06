Банк «Открытие» увеличил максимальную доходность рублевых вкладов для розничных клиентов до 8% годовых, следует из сообщения кредитной организации.

«Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться премиальные клиенты банка, — 8% годовых по вкладу «Надежный». Для клиентов без статуса «Премиум» ставка установлена на уровне 7,8% годовых», — уточняется в релизе.

Для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, также доступна максимальная ставка на уровне 8% годовых по вкладу «Надежный партнер».

Ставки действуют при размещении средств на год, полтора или два года и получении процентов в конце срока.



«Для клиентов, которые не хотят фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей», — напоминают в «Открытии».