В Сети уже больше недели работает нелегальный форекс-дилер, действующий от имени Промсвязьбанка (ПСБ), пишет «Коммерсант» . Причем, поскольку дилер не состоит в реестре ЦБ, граждане, потерявшие через него деньги, не могут рассчитывать на компенсации.

Telegram-канал Baksta сообщил о появлении в сети сайта «ПСБ-Форекс», закрыть который было решено более года назад. Ресурс использует торговый знак, правообладателем которого является ПСБ. Исключительное право на него действует до 8 декабря 2026 года. В пресс-службе ПСБ заверили, что сайт не имеет отношения к банку: «Деятельность «ПСБ-Форекс» официально прекращена в декабре 2020 года... Банк принимает все необходимые меры в рамках действующего законодательства».

На поддельном сайте есть возможность пройти быструю регистрацию, чтобы совершать торговые операции, мошенники предлагают оставить данные банковской карты (в том числе есть поле для указания кода верификации — СVV). В документах, размещенных на сайте, говорится, что компания действует от имени Access Capital Markets Limited, якобы зарегистрированной в Лондоне. В открытом реестре компаний Великобритании есть организация с таким же названием, однако зарегистрированная по другому адресу, а ее профиль предполагает консультации по вопросам менеджмента, за исключением финансового.

В России всего четыре форекс-дилера имеют лицензию Центробанка. Это «ВТБ-Форекс», «Альфа-Форекс», «Финам Форекс», «Брокеркредитсервис-Форекс». Банк России не может возмещать ущерб потенциально потерявшим свои деньги у нелегальных форекс-дилеров, однако может заблокировать ресурс.

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, это классический фишинговый сайт, что выдает недавняя дата регистрации, а банки не обязаны отслеживать фишинговые сайты. Ресурс представляет собой зеркало ранее заблокированного cайта, зарегистрированного на домене .org, добавил управляющий RTM Group Евгений Царев: «Это бесконечная гонка, одни ресурсы блокируют, но мошенники создают новые».

При создании сайтов, имитирующих оригинальные интернет-ресурсы, в правовой плоскости нарушение может быть в части авторских прав, использования чужого товарного знака (грозит выплатой компенсации от 10 тыс. до 5 млн рублей), уточнила советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян. Уголовная ответственность за мошенничество, по ее словам, будет грозить лишь в том случае, когда появится реальный потерпевший — человек, который потерял каким-либо образом деньги из-за фальшивого сайта.