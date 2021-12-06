Солид Банк повысил ставку по вкладу «Осенний».

Доходность выросла на 0,5 процентного пункта и теперь за первый период, равный 181 дню, составляет 8%, а за период со 182-го по 367-й день — 7,5% годовых. Эффективная ставка — 7,75% годовых.

Вклад открывается в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 367 дней. Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет до востребования, счет банковской карты либо текущий счет. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:

до 181 дня — по ставке вклада до востребования;

со 182-го по 366-й день — по ставке 8% годовых за первый период, равный 181 дню, и по ставке вклада до востребования за период со 182-го по 366-й день.

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Вклад «Мега Онлайн» Московского Кредитного Банка. Открывается в сумме от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет. Доходность составляет 7—8% годовых. Предусмотрена возможность дополнительных взносов: для вклада сроком от 95 до 330 дней — в течение первых 95 дней, для вклада сроком от 370 до 1 100 дней — в течение первых 185 дней. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Вклад «Высокий процент» банка «Союз». Открывается в сумме от 100 тыс. рублей на сроки 367 и 550 дней. Ставка по вкладу составляет 7,65—8% годовых. Дополнительные взносы возможны в течение 30 дней с даты размещения вклада. Расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.