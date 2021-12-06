«Сбер» запустил новый продукт «Вклад 1+1», который позволяет клиенту при оформлении индивидуального пенсионного плана (ИПП) «Целевой» от «СберНПФ» или накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Думаю о будущем» от «СберСтрахования жизни» получить депозит с повышенной ставкой до 6,8% годовых. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Предложение доступно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, необходимо в разделе «Вклады и счета» выбрать продукт «1+1» либо ввести сочетание «Вклад 1+1» в строке поиска. Затем, войдя в карточку продукта, выбрать соответствующий накопительный продукт — ИПП или НСЖ», — говорится в релизе.

Как уточнили в банке, при оформлении вклада с ИПП 30% средств нужно разместить в пенсионный продукт, а 70% — на депозит. При оформлении с НСЖ 20% средств распределяется в страхование жизни, 80% — на вклад. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

Ставка по вкладу зависит от срока:

шесть месяцев — 6,25% годовых;

год — 6,5% годовых;

два года — 6,55% годовых;

три года — 6,8% годовых.

«Накопительные продукты «Сбера» — ИПП и НСЖ — ежегодно прирастают инвестдоходом. Так, среднегодовая доходность «СберНПФ» по пенсионным продуктам за последние пять лет превысила 7%. По итогам 2020 года доходность рублевых полисов НСЖ в «СберСтраховании жизни» составила 8% годовых», — добавили в банке.