Выплата страховой пенсии на территории России производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений, в том числе при признании этого гражданина банкротом, напоминает Верховный суд РФ.

Прецедентом стало дело должника Владимира Воробьева. Финансовый управляющий его имуществом обратилась в суд с заявлением о признании незаконными действий Управления Пенсионного фонда РФ в части перечисления пенсионных выплат Воробьева на счет исправительного учреждения и обязанности возвратить перечисленные денежные средства с сентября 2019 года на специально открытый расчетный счет.



Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск финуправляющего. Апелляционный суд и суд округа оставили решение первой инстанции без изменения.

Удовлетворяя заявленные требования, суды пришли к выводу о том, что закон о банкротстве содержит специальные нормы, которые имеют приоритет по отношению к иным нормам российского законодательства. По мнению судов, пенсия, выплачиваемая должнику-гражданину после введения процедуры реализации его имущества, подлежит включению в конкурсную массу, права на распоряжение которой принадлежат исключительно финансовому управляющему.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Согласно части 12 статьи 21 закона «О страховых пенсиях», выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений, в том числе при признании этого гражданина банкротом, отмечает ВС.

«Указанные изменения в закон «О страховых пенсиях» были внесены законодателем с целью установления ясности в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судебную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по старости; выплата и доставка страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, должна осуществляться согласно его волеизъявлению в порядке, предусмотренном пенсионным законодательством», — разъясняет высшая инстанция.

Таким образом, требования финансового управляющего не основаны на законе, а действия управления Пенсионного фонда являлись правомерными, резюмирует Верховный суд. На основании вышеизложенного ВС отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отказал финансовому управляющему в удовлетворении заявленных требований.