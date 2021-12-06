СДМ-Банк с 6 декабря увеличил базовую ставку по вкладу для физических лиц «3:0 в вашу пользу» на 0,3 процентного пункта. Теперь она варьируется от 8,1% до 8,3% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



В банке напомнили, что вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года включительно в рублях на срок 367 дней, минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей.

Ставка досрочного расторжения после 180 дней срока вклада варьируется от 7,1% до 7,3% годовых. Досрочное расторжение до 180 дней осуществляется по ставке до востребования. «Постоянных клиентов банка, которые обслуживаются уже более пяти лет, а также новых клиентов, которые только откроют свой первый вклад в СДМ‑Банке, ждет дополнительный бонус: при открытии депозита ставка для них будет автоматически увеличена на 0,05 процентного пункта», — уточняется в релизе.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Каждый клиент, открывший депозит на сумму от 300 тыс. рублей, получит комплект из трех сертификатов, добавили в банке. Сертификат дает возможность получить повышенную на 0,1 п. п. ставку при открытии любого другого рублевого вклада сроком до полутора лет в течение всего следующего года. Распорядиться ими можно будет по своему усмотрению: использовать самостоятельно или подарить друзьям и близким. Кроме того, клиенты получат лимитированную юбилейную карту банка с дизайном в стилистике советской живописи 1920-х годов, разработанным специально к юбилею. Вкладчики, которые откроют депозит на сумму от 500 тыс. рублей, смогут получить карту Visa Gold, на сумму от 1,4 млн рублей — Visa Infinite.