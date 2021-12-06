Пандемия изменила потребительские практики россиян, свидетельствует опрос, проведенный ВШЭ. По мнению аналитиков, снижение доходов и ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, привели к тому, что около половины россиян начали экономить на базовых расходах — покупке продуктов питания, одежды и обуви. В то же время выросли траты на Интернет, связь и лекарства.



Согласно исследованию, 58% респондентов начали экономить на покупке одежды и обуви, 47% сократили количество потребляемых продуктов питания или перешли на более дешевые аналоги, 45% снизили расходы на покупку бытовой техники. Кроме того, в список того, на чем прежде всего экономили респонденты, попали транспорт (41%), походы в рестораны и кафе (39%), посещение театров, музеев и кино и медицинские услуги (по 33%), а также путевки и туристические поездки (23%).



Меньше других упали расходы на оплату услуг по присмотру за детьми и уходу за пожилыми родственниками (по 9%). При этом траты на некоторые товары и услуги возросли: 54% респондентов увеличили расходы на лекарства, 62% — на оплату услуг сотовой связи и Интернета.

Причинами, которые в основном влияют на изменение потребительских практик, по мнению экспертов, стали снижение доходов граждан из-за коронакризиса (в 2020 году реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, снизились на 2,8%), неопределенность в том, как будет развиваться ситуация с пандемией и экономикой, инфляция, а также ограничительные меры, которые вводятся властями для борьбы с COVID-19.

«В текущих условиях даже средний класс несколько пересматривает свои потребительские привычки и откладывает покупки некоторых товаров и услуг», — говорит заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ «ВШЭ» Алина Пишняк. Она отмечает, что часть экономии является следствием не только снижения доходов, но и ограничительных мер, связанных с пандемией, а также роста цен.

Начиная с апреля прошлого года полностью или частично ограничивалась работа кафе, ресторанов, театров, музеев, кино, отелей, магазинов и торговых центров, существенно затруднены поездки между странами и т. д. В результате у людей просто нет возможности тратить деньги привычным образом. Свой вклад внесла и дистанционная работа, которая для многих стала постоянной практикой. Тем, кто большую часть времени проводит дома, не нужны в прежнем объеме одежда и услуги транспорта, но зато у них растут расходы на Интернет и связь.

Опрос также показал, что россияне даже со средним или высоким уровнем доходов в условиях повышенной неопределенности откладывают необязательные расходы. Более обеспеченные и более образованные слои населения стали чаще экономить на развлечениях, питании вне дома и путевках.

«Чтобы начать экономить на какой-то статье расходов, нужно, чтобы эта статья расходов была, — отмечает Алина Пишняк. — Если семьи низкообеспеченные, то трат на путешествия у них нет, они едва могут купить продукты и одежду. Примерно такое же объяснение и по поводу бытовой техники: чаще покупателями новой техники являются домохозяйства с более высоким уровнем доходов. В условиях кризисной неопределенности такие семьи решили отложить обновление техники».

Во ВШЭ замечают, что вынужденная экономия привела к тому, что часть людей начала откладывать деньги без конкретной цели. Наиболее распространенным ответом на вопрос о накоплениях стала категория «откладываю деньги без определенной цели, на всякий случай» (25%). При этом возможность делать сбережения есть далеко не у всех. Почти 30% респондентов заявили, что не откладывали деньги в течение последних 12 месяцев. В большинстве случаев это связано с ограниченными материальными возможностями и необходимостью тратить все на текущие расходы.