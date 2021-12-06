Госсовет Китая предостерег инвесторов от «упрощенного» понимания денежно-кредитной политики ввиду того, что рынок ожидает скорого ее смягчения. Заметка об этом появилась в государственном китайском издании Economics Daily, сообщает Reuters .



Ожидания стимулирования со стороны ЦБ Китая резко возросли после заявления премьер-министра Ли Кэцян в пятницу. По его словам, сумма наличных денег, которую банки должны держать в качестве резервов, будет сокращена «своевременно» на фоне растущих экономических препятствий.

«Это довольно упрощенная интерпретация макрополитики, которая легко может привести к недоразумениям», — говорится в комментарии Economics Daily. Согласно заметке в издании, денежно-кредитная политика Китая будет в большей степени ориентирована на ее преемственность и стабильность с учетом краткосрочных и долгосрочных целей правительства.

Аналитики Nomura заявили в понедельник в записке, что они ожидают дальнейшего замедления китайской экономики и, в частности, сектора недвижимости. Поэтому Пекину придется значительно смягчить свою политику весной 2022 года, чтобы предотвратить жесткий сценарий. Однако в Economics Daily исключили возможность введения стимулов для поддержки экономики, заявив, что Китай сделает свою политику более целенаправленной, чтобы справиться с любым нисходящим давлением.

По данным Reuters, советники правительства будут рекомендовать властям установить целевой показатель экономического роста на 2022 год ниже 6%, установленного на 2021-й.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

