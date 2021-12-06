Разрыв в стоимости квартир в новостройках и на вторичном рынке сократился. На эту тенденцию обратили внимание в СберБанке.

В аналитической записке приводятся показатели, свидетельствующие о существенном росте медианной стоимости квадратного метра вторичного жилья. В целом по России она составила в октябре 2021 года 65 тыс. рублей (годом ранее — чуть меньше 55 тыс.), в Москве — 237 тыс. (в октябре 2020-го — 190 тыс.).

«Рост цен на вторичном рынке поддерживается стабильным спросом на недвижимость, разница со стоимостью «квадрата» в новостройке заметно снижается. Но в некоторых регионах есть предпосылки для падения цен, в большей степени на вторичное жилье низкого качества. Если говорить о географии ипотечных заемщиков, то здесь видно смещение с востока на запад. Приток населения за счет ипотеки наблюдается всего в 20 регионах страны. В 66 регионах заемщики взяли меньше ипотечных кредитов на новостройки на домашнем рынке, чем в других регионах. В <...> Мурманской и Магаданской областях, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Ненецком автономном округе, Республике Тыва и в Камчатском крае — отток почти не балансируется притоком новых жителей из других субъектов РФ», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.



Однако, по его словам, во многих регионах со значительным оттоком населения за последние пять лет строилось мало жилья (доля покупок квартир в новых домах за 2020—2021 годы составила менее 10%). Из-за ограниченного предложения цены на недвижимость остаются высокими.