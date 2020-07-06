В Израиле из-за иска БМ-Банка арестовали активы Тельмана Исмаилова

У семьи экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого власти Черногории, несмотря на обвинения в организации убийств, махинаций и других тяжких преступлений, отказались выдать России, в Израиле арестовали сразу два дома, оцениваемые в 3 млн долларов, пишет «Коммерсант». Благодаря этой недвижимости БМ-Банк, входящий в ВТБ, рассчитывает погасить часть долгов перед ним скандально известного предпринимателя.

Судебный приказ об аресте особняков площадью 534 кв. м и 621 кв. м, расположенных в Тель-Авиве, по иску БМ-Банка на днях вынес суд этого города. Основанием для обращения послужили решения российских судов, установивших, что структуры экс-хозяина Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы. На сегодняшний день это около 13,5 млрд рублей и 168,8 млн долларов соответственно. Отмечается, что долги стали основанием не только для подачи исков к Исмаилову — по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий, переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу, отметили в МВД, превысил 185 млн долларов.

Когда представители банка обратились в суд Тель-Авива с заявлением, в котором просили признать решения российских судов и наложить обеспечительные меры на недвижимость, записанную на самого экс-хозяина Черкизовского рынка и его жену Самиру Бадалову, оказалось, что это может занять довольно продолжительный срок. Это связано с тем, что в рамках процедуры признания решения на территории Израиля применяется порядок уведомления ответчика, установленный Конвенцией о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года. Он осуществляется посредством направления судебного уведомления через компетентные органы, как правило юстиции, стран и занимает минимум полгода. При этом в результате многократных пересылок уведомления зачастую теряются или по каким-то другим причинам не доходят до адресатов.

Пока бумаги ходили между Израилем и Черногорией, где проживает семья Тельмана Исмаилова, родители передали спорную недвижимость сыну Алекперу Исмаилову. Исмаилов-младший решением Арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-Банком еще одной структуры его отца — ООО «АСТ Транс Маркет», с них взыскано 26,5 млрд рублей.

Для обоснования обеспечительных мер в виде ареста, согласно израильскому законодательству, требуется предоставить суду «надлежащие доказательства намерений или фактов отчуждения активов». Получив информацию о том, что недвижимость переписана на Алекпера Исмаилова, и том, что он может передать право собственности на нее третьим лицам, банк получил возможность добиться ее ареста. Для этого уже новый ответчик — Исмаилов-младший — был оповещен о разбирательстве через его адвокатов.

Если активы скандально известного бизнесмена в Израиле еще только предстоит отсудить и выставить на торги, то в России уже полным ходом идет их реализация. Так, на публичных торгах, прошедших в конце ноября, обладателем двух домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м, расположенных на участках площадью 3,6 тыс. кв. м, с подведенным к ним газопроводом длиной 267 м, в подмосковной Апрелевке стало ООО «Ант-Строй», зарегистрированное в столице Ингушетии Магасе. За бывшую недвижимость Исмаилова компания до конца года должна заплатить более 41 млн рублей.

«ВТБ и в дальнейшем продолжит осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию задолженности Тельмана Исмаилова и связанных с ним лиц в рамках действующего законодательства», — отметили в пресс-службе банка.