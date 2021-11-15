Опрос: три четверти россиян сталкивались с финансовым мошенничеством за последний год

С финансовым мошенничеством за последний год столкнулись 73% россиян. Такие данные приводятся в исследовании банка «Открытие», участие в котором приняли 1 015 россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Отвечая на вопрос о способах финансового мошенничества, с которыми они сталкивались (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), россияне чаще всего называли звонки и СМС от имени финансовых организаций (61%); звонки и СМС от имени государственных органов: полиции, Следственного комитета, судебных органов (22%); сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку: выплаты пенсионерам, QR-коды для вакцинированных (21%); поддельные сайты и приложения, замаскированные под сервисы государственных органов (20%); финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам (20%).

По данным исследования, без ущерба общение с финансовыми мошенниками прошло для 65% респондентов, еще 8% в результате потеряли деньги. Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). При этом 27% россиян не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год. Больше всего повезло жителям Сибири (35%), тогда как на Северном Кавказе таких только 18%.

Лента новостей Эксперт предупредил об опасности «кражи» мошенниками голоса С помощью современных технологий можно создать звукового двойника практически любого человека, и мошенники могут использовать чужой голос в своих целях. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий, передает РИА Новости. 15.11.2021 18:46

Чаще всего россияне получают информацию о кибербезопасности от банков (83%), далее с большим отрывом идут операторы связи и госорганы (по 49%) и другие организации (40%). Главные способы получения такой информации в банках: звонок от работника банка (62%), в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в Интернете (61%) и в банкоматах (61%).

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимали никаких действий. Обращались в банк 23%, чаще всего это были жители Северного Кавказа (38%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (31%), реже всего — жители Дальнего Востока (14%) и Сибири (17%). В полицию обращались 9% опрошенных, в суд — лишь 1%.

Большинство россиян невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. Так, 30% уверены, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников. Еще 21% полагают, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 32% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 18% респондентов.