Все новости

​Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

07.12.2021 12:00
19 240
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Нелли Кучихина, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Нелли Кучихина эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц в среднем на 0,5 процентного пункта. Максимальную ставку 9% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок шесть месяцев, один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.

Кроме того, Россельхозбанк повышает ставки по линейке рублевых вкладов «Пополняемый», «Комфортный», «Моё время», «Пенсионный доход» и «Пенсионный Плюс».

Вклады с доходностью 9% годовых и выше предлагают: Новикомбанк, Кредит Европа Банк, РГС Банк, Альфа-Банк, Фора-Банк и Экспобанк.

Новикомбанк предлагает вклад «Новогодний» с доходностью 8,25—9% годовых. Депозит открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены без ограничений по сумме до 1 февраля 2022 года (включительно). Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить депозит можно до 1 февраля 2022 года (включительно).

По спецвкладу для посетителей Банки.ру «Оптимальный на 3 года» Кредит Европа Банка доходность составляет 9% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 1 098 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты до 368 дней выплачиваются по ставке вклада до востребования, c 369-го по 730-й день (включительно) — по ставке 4%, по истечении 730 дней — по ставке 4,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Открыть вклад на данных условиях можно до 31 декабря 2021 года, получив промокод на Банки.ру.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эффективная ставка РГС Банка по спецвкладу «Дорога к цели» для посетителей Банки.ру при размещении от 367 до 732 дней и при отсутствии дополнительных взносов достигает 9,35% годовых. Эффективная ставка при возможности пополнения составляет 9% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная — 30 млн рублей. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Процентные ставки действуют при условии совершения расходных безналичных операций с использованием любой основной или дополнительной банковской карты, выпущенной клиенту банком к счету по тарифу дебетовой карты «АвтоДрайв» от 50 тыс. рублей в месяц. Для открытия вклада необходимо оформить заявку на Банки.ру. Условия действуют до 31 декабря 2021 года.

По «Альфа-Вкладу» (без пополнения и снятия) Альфа-Банка эффективная ставка при размещении на три года составляет 9,01% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты ежемесячно капитализируются.

Открыть вклады под 9% годовых могут также пользователи платформы личных финансов «Финуслуги» в Фора-Банке (вклад «Биржевой») и в Экспобанке (вклад «ЭкспоКапитал+»).

Горячая линия

Логотип "Россельхозбанка" Олеся Мацяка

Олеся Мацяка

руководитель службы по работе с обращениями клиентов АО «Рос...
Задать вопрос
Логотип "Россельхозбанка" Ольга Вяткина

Ольга Вяткина

эксперт службы по работе с обращениями клиентов АО «Россельх...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021
Страховой полис в рассрочку. FinTok
Страховой полис в рассрочку. FinTok
19.11.2021

Материалы по теме

ГД одобрила в первом чтении возможность дистанционного обращения за компенсацией по вкладам
Банк ДОМ.РФ повысил доходность по рублевым вкладам до 9,2%
СДМ-Банк дополнительно повысил ставку по вкладу «3:0 в вашу пользу»
Сервисы АСВ на портале госуслуг стали доступны для юридических лиц