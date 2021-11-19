​Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц в среднем на 0,5 процентного пункта. Максимальную ставку 9% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок шесть месяцев, один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.



Кроме того, Россельхозбанк повышает ставки по линейке рублевых вкладов «Пополняемый», «Комфортный», «Моё время», «Пенсионный доход» и «Пенсионный Плюс».

Вклады с доходностью 9% годовых и выше предлагают: Новикомбанк, Кредит Европа Банк, РГС Банк, Альфа-Банк, Фора-Банк и Экспобанк.

Новикомбанк предлагает вклад «Новогодний» с доходностью 8,25—9% годовых. Депозит открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены без ограничений по сумме до 1 февраля 2022 года (включительно). Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить депозит можно до 1 февраля 2022 года (включительно).

По спецвкладу для посетителей Банки.ру «Оптимальный на 3 года» Кредит Европа Банка доходность составляет 9% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 1 098 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты до 368 дней выплачиваются по ставке вклада до востребования, c 369-го по 730-й день (включительно) — по ставке 4%, по истечении 730 дней — по ставке 4,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Открыть вклад на данных условиях можно до 31 декабря 2021 года, получив промокод на Банки.ру.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Эффективная ставка РГС Банка по спецвкладу «Дорога к цели» для посетителей Банки.ру при размещении от 367 до 732 дней и при отсутствии дополнительных взносов достигает 9,35% годовых. Эффективная ставка при возможности пополнения составляет 9% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная — 30 млн рублей. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Процентные ставки действуют при условии совершения расходных безналичных операций с использованием любой основной или дополнительной банковской карты, выпущенной клиенту банком к счету по тарифу дебетовой карты «АвтоДрайв» от 50 тыс. рублей в месяц. Для открытия вклада необходимо оформить заявку на Банки.ру. Условия действуют до 31 декабря 2021 года.

По «Альфа-Вкладу» (без пополнения и снятия) Альфа-Банка эффективная ставка при размещении на три года составляет 9,01% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты ежемесячно капитализируются.



Открыть вклады под 9% годовых могут также пользователи платформы личных финансов «Финуслуги» в Фора-Банке (вклад «Биржевой») и в Экспобанке (вклад «ЭкспоКапитал+»).