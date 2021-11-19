Банк ДОМ.РФ повысил доходность по рублевым вкладам до 9,2%

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по вкладам в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации, уточнив, что максимальная доходность депозитных продуктов составила 9,2%.

По вкладу «ДОМа лучше» ставка на годовом сроке повышена на 0,5 п. п. Его можно открыть в отделении банка, интернет-банке или мобильном приложении. При дистанционном оформлении предусмотрена надбавка в 0,2 п. п. Вклад можно пополнить в течение первых 15 дней после открытия. Максимальная доходность по нему составляет 8,5%.

Максимальная ставка по вкладу «Надежный» увеличена до 9,2% на годовом сроке. Депозит «Надежный» доступен на финансовой платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России. Вклад могут открыть без посещения офиса банка даже новые клиенты.

Также Банк ДОМ.РФ повысил ставки по базовым вкладам «Доходный+» и «Доступный». Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или в конце срока — на выбор вкладчика. При выборе выплаты процентов в конце срока предусмотрена надбавка 0,2 п. п. Такую же надбавку могут получить пенсионеры, зарплатные клиенты и держатели пакета услуг «Премиальный».