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Банк «Приморье» обновил условия по кредитным картам

07.12.2021 13:10
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Приморье

Банк «Приморье» представил бесплатное годовое обслуживание кредитной карты на весь срок ее действия и обновленный кэшбэк, сообщили в пресс-службе банка. Новые условия начинают действовать с 1 декабря 2021 года.

Отмечается, что бесплатное обслуживание действует как для карт, выпущенных с 1 декабря 2021 года, так и для карт, выпущенных ранее, но активированных после 1 декабря. Аналогичные условия распространяются на карты, у которых после 1 декабря наступает срок платежа за второй год обслуживания.

Для карт, выпущенных с 1 декабря 2021 года, действуют новые условия начисления кэшбэка: 25% за покупки в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, билетные агентства), 3% за покупки в ресторанах, кафе, барах, точках продажи фастфуда и 1% — за покупки в остальных категориях.

Лимит по кредитной карте составляет 1 млн рублей, бесплатный льготный период — до 50 дней.

Узнать подробности и подать заявку на оформление карты можно на сайте банка «Приморье», в мобильном приложении и любом офисе организации.

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