Участники Комитета по финансам и рынкам капитала назвали главные тренды ESG

В числе трендов ESG (Environmental, Social and Corporate Governance; экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления) недостаток кадров в этой области, что сказывается на формировании бизнес-процессов, а также отсутствие системы учета данных по углеродному следу и экологических показателей. Об этом в ходе заседания Комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров заявил партнер, руководитель группы услуг в области устойчивого развития Deloitte в СНГ Иван Кухнин.

«Сегодня уровень специалистов по ESG разнится, — дала оценку профильным подразделениям управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанова. — Он распространяется от «продвинутого» до «нулевого». Хочется, чтобы специалисты были образованны в том, чем занимаются». Также она рекомендовала компаниям воспитывать ESG-специалистов собственными силами под собственные потребности.

Основным трендом в области регулирования ESG Иван Кухнин назвал финансовую отчетность компаний. Данный тренд, указал он, подтверждает создание при Фонде МСФО Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB). Совет предложил два прототипа стандартов. Первый касается раскрытия общей информации, второй предназначается для определения подлежащей раскрытию климатической информации, ее количественной оценки. «На проработку климатических стратегий оказывается сейчас сильнейшее внешнее давление. Именно рекомендации по климату становятся сейчас регуляторикой. И если этот тренд продолжится, а он продолжится, то раскрытие всей информации по климату станет составной частью финансового отчета», — спрогнозировал Иван Кухнин.

По его словам, свои шаги в регулировании ESG предпринимают также государство, финансовые системы и институты. Так, Московская биржа выпустила «Руководство для эмитентов: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития». Центральный банк России — «Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации».



«Есть вероятность появления через несколько лет стандартизированного отчета для компаний. Возможно, он будет регулироваться в отдельных юрисдикциях. Отчет может быть зафиксирован по формату и структуре, а также может аудироваться в отдельных странах», — подтвердил председатель Комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров, финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.



В отчетности об устойчивом развитии присутствует большой блок, где приходится оценивать не только факты, но и обещания компании, добавила управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанкова, уточнив, что ее аудирование с юридической точки зрения отличается от заверений финансовой отчетности. «В своих рейтингах мы оцениваем отчеты за последние четыре года. И больший вес имеет эффективность выполнения деклараций, а не политики или процедуры. У компаний со «свежей» отчетностью меньше шанса получить высокий рейтинг», — пояснила эксперт.

«Если до 2018 года фокус в ESG был сосредоточен на governance, то теперь внимание уделяется всем факторам. Около 40% встреч с инвесторами начиная с 2020 года в той или иной степени затрагивают ESG-тематику», — отметила руководитель дирекции по взаимодействию инвесторами «Интер РАО» Лариса Садовникова.



Участники заседания также затронули тему организационного дизайна ESG-направления, его роли и функции в управлении компаний. Так, по словам Ларисы Садовниковой, в «Интер РАО» ESG-повестку курируют ряд членов совета директоров, а также входящий в его структуру комитет по аудиту, устойчивому развитию. В «Сибуре» направление ESG выделено в отдельную функцию. В ее ведении — стратегия, отчетность, целеполагание для сотрудников, а также изменение бизнес-модели компании под влиянием экономики замкнутого цикла и климатического фактора. Курируют ESG-инициативы комитеты по устойчивому развитию и стратегиям и инвестициям совета директоров компании.

Члены комитета также поделились кейсами быстрого реагирования на сложные запросы инвесторов и клиентов к вертикали ESG.



«Три года назад, когда тема ESG только уходила в public, она воспринималась как требование «надо раскрываться». Год назад пришло понимание, что раскрытие должно быть регулятивным, стандартизированным. В последний год ESG-повестка приобрела оттенок хайпа: по ней высказались все, кто мог, тогда как конкретики не хватало. Участники заседания говорили о реальных вещах: кто формирует повестку, на какие метрики надо обращать внимание. Важно, что в компаниях есть оргединицы, которые могут скоординировать работу и выводить компании на очередной уровень. Устойчивое развитие — это не просто раскрытие, а прогрессивное изменение компании», — подвел итоги заседания Максим Лапин.