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СберБанк снял ограничения на получение дисконта по ипотеке при подтверждении дохода через ПФР

07.12.2021 16:40
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк улучшил условия оформления ипотечного кредита при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается на сайте финорганизации.

Ставка будет снижена на 0,2 процентного пункта вне зависимости от суммы кредита, скидка распространяется на готовое жилье.

При заказе онлайн выписки в личном кабинете на сайте «Домклик» через подтвержденную запись на «Госуслугах» клиенту не нужно совершать дополнительных действий, банк сам запросит и получит выписку из ПФР за несколько минут.

«В прошлом месяце мы объявили о скидке на 0,2 процентного пункта на ипотеку при подтверждении дохода или его части выпиской из ПФР. Но действовало условие, что размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Сейчас мы его сняли», — пояснил вице-президент «Сбера», директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

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Мария Александрова

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