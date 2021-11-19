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Принят во втором чтении законопроект о платформе Банка России «Знай своего клиента»

07.12.2021 17:06
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Госдума приняла во втором чтении проект закона о платформе «Знай своего клиента». Об этом сообщает Банк России, который создает такой информационный сервис.

С помощью платформы «Знай своего клиента» до кредитных организаций будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности клиентов и их контрагентов в совершение сомнительных операций. «Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей — клиентов банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям», — подчеркивают в ЦБ.

«Банк России, обладая многолетней практикой выявления и квалификации сомнительных операций и используя многократно большие в сравнении с банками информационные ресурсы, будет распределять клиентов банков (юридические лица и индивидуальных предпринимателей) по уровням риска (высокий, средний и низкий) и ежедневно доводить эту информацию до кредитных организаций», — говорится в сообщении.

Использование информации Банка России для кредитных организаций является добровольным. Окончательное решение по определению уровня риска клиента банк принимает самостоятельно.

При этом операции клиентов с низким уровнем риска должны проводиться беспрепятственно, банки не смогут применять в отношении них «отказные» полномочия (создается экосреда «зеленых» клиентов). Для клиентов, отнесенных банком и регулятором к высокому уровню риска, устанавливается запрет на проведение всех операций. Такие лица, как правило, не ведут хозяйственную деятельность и специально создаются для проведения сомнительных операций. По предварительной оценке Банка России, около 99% клиентов кредитных организаций — с низким уровнем риска, 0,7% — с высоким.

У клиентов будет право оспорить ограничительные меры, обратившись в межведомственную комиссию при Банке России. Заявления клиентов будут рассматриваться при участии представителей бизнес-объединений.

Планируется, что в полном объеме платформа «Знай своего клиента» заработает с 1 июля 2022 года.

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