Компания «МТС» запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет Кредит» для предпринимателей

Телекоммуникационная компания «МТС» запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет Кредит», позволяющий вести бухгалтерию с помощью автоматизированной онлайн-платформы или воспользоваться бухгалтерским аутсорсингом.

Как отмечается в сообщении оператора, автоматизированный сервис «Дебет Кредит» предлагает полный комплект услуг — от электронной отчетности и выставления счетов до автоматизации товароучета и сверки документов с Федеральной налоговой службой. «Онлайн-бухгалтерия подходит для руководителей, бухгалтеров и владельцев ИП и ООО, использующих любые системы налогообложения, включая патентную. Начинающим предпринимателям «Дебет Кредит» бесплатно выпустит электронную подпись, поможет в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также окажет круглосуточную поддержку по возникающим вопросам. Пользователи смогут протестировать сервис бесплатно в течение 100 дней», — говорится в релизе.

Бухгалтерский аутсорсинг «Дебет Кредит» позволяет передатьведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.

«Мы своевременно напоминаем о предстоящих бухгалтерских операциях и страхуем от ошибок — если вы получите штраф по вине сервиса, мы полностью возместим его», — подчеркивает руководитель центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.



«Дебит Кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС Твой бизнес». Представителям малого и микробизнеса также предлагается таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС Маркетолог», инструмент проверки контрагентов Insider, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack.