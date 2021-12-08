8 декабря. О чем пишут газеты

📰 За январь — сентябрь 2021 года выручка крупных и средних компаний выросла на 33,5% (до 144 трлн рублей) по сравнению с девятью месяцами коронакризисного года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Прирост стал максимальным за последние 16 лет. Позитивная динамика зафиксирована на предприятиях всех регионов РФ, кроме одного, а среди отраслей наиболее успешными оказались сферы услуг, культуры и развлечений, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Многие предприятия начали перекладывать возросшую себестоимость продукции в цены, заявили эксперты.

📰 Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс.Еды», «Яндекс.Лавки» и «Самоката». По данным сервисов, за первые девять месяцев этого года продажи кондитерских изделий были в 1,5—5,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Увеличилось и производство сладостей, но не столь значительно, подтвердили изготовители продукции. По словам экспертов, значительное количество сахара в рационе уже сказывается на здоровье нации. Также повышение спроса на сладкое отмечают и некоторые ретейлеры.

📰 По итогам первых восьми месяцев 2021 года РФ заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», которая ссылается на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade. По состоянию на сентябрь 2021-го Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму 838 млн долларов. За аналогичный период экспорт такой продукции из Швейцарии составил 819 млн долларов. В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, Швейцария была на 10-м месте.

📰 Правительство запустило второй этап реформы лицензионно-разрешительной деятельности, пишет «Коммерсант», уточняя, что вчера было опубликовано постановление правительства о введении так называемого оптимизированного стандарта. Его появление освободит получателей лицензий и разрешений от предоставления многих документов, которые уже есть у государства в электронных базах. В ходе стартовавшего в августе этого года экспериментального первого этапа реформы время рассмотрения заявлений о выдаче лицензии удалось сократить с двух месяцев до трех недель.

📰 Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила применения онлайн-касс на рынках и ярмарках, пишет «Коммерсант». Нововведения касаются продавцов — для них сократили перечень оснований для освобождения от применения онлайн-касс, а также управляющих рынками компаний: они будут обязаны ежемесячно проверять наличие ККТ у арендаторов, а в случае неустранения нарушений отказывать в предоставлении места. По новым правилам освобождены от использования ККТ будут только компании и ИП, которые применяют единый сельхозналог, реализуя продукты с торговых мест площадью не более 15 кв. метров.

📰 Основными покупателями стартапов в 2021 году стали владельцы крупных российских экосистем, в числе которых «Сбер», VK Group, «Яндекс», МТС и ВТБ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Венчурный барометр». Еще год назад корпорации занимали последнее место по числу подобных покупок. Эксперты связывают тенденцию с возросшей конкуренцией на рынке экосистемы: стартапы помогают сэкономить время на реализацию новых проектов. Однако в целом ситуация на венчурном рынке РФ ухудшается: инвесторы, в том числе русскоязычные, предпочитают другие юрисдикции.



📰 В пользу постепенного притока денег в российские активы на этой неделе может сыграть одновременный рост цен на нефть и индексов на американской бирже, рассказал «Российской газете» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, курс доллара теоретически еще может приблизиться в декабре — январе к знаковым планкам в 70 рублей или 80 рублей, однако до 15 декабря российская валюта вряд ли резко покинет пределы предполагаемого коридора колебаний с вероятными границами от 72,5 рубля до 75 рублей за доллар и от 81,8 рубля до 85 рублей за евро, отметил эксперт.

📰 Потребление бензина и дизтоплива в России в этом году превысит значения допандемийного 2019 года, пишет «Коммерсант». В Минэнерго восстановление спроса связывают с «экономической активностью населения и бизнеса», оценивая рост потребления за январь — ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 4,7% по бензину и 4% по дизтопливу. В январе — октябре, по оценкам «Петромаркета», рост спроса составил 1% по бензину и 2% по дизтопливу. Потребление растет, несмотря на удорожание бензина, которое в этом году, по данным Росстата, оказалось самым значительным с 2018 года — в среднем на 8,5%.

📰 Энергетики научились через суд повышать тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу криптовалюты в частных домах, пишет «Коммерсант». «Иркутскэнергосбыт» смог доказать, что фермы ведут коммерческую деятельность, но покупают электроэнергию по низким тарифам для населения. Однако из поданных 85 исков на сумму 73,3 млн рублей компания пока выиграла только девять дел: по решению суда частные фермы перевели на коммерческие тарифы. Участники рынка не считают такой способ борьбы эффективным и ждут комплексного решения от регуляторов.

