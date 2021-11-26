В суд направлено дело о миллиардных хищениях в Межпромбанке

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции Международного Промышленного Банка Марины Илларионовой. Она обвиняется в противоправных действиях, повлекших миллиардные хищения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО «Международный Промышленный Банк» Марины Илларионовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой)», — говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, в 2008—2009 годах член Совета Федерации Федерального Собрания Сергей Пугачев организовал преступную группу, в которую в 2010 году вошла исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марина Илларионова.

«Преступной группой под руководством Пугачева в 2008—2009 году организовано хищение денежных средств банка, в том числе путем организации выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Пугачеву компаниям на сумму более 64 млрд рублей в июне 2009 года. В целях придания видимости законности своим действиям Пугачевым в качестве обеспечения по выданным кредитам были предоставлены банку в залог акции принадлежащей ему иностранной компании стоимостью более 77 млрд рублей», — объяснили схему в Следкоме.

Как уточнили в ведомстве, роль Илларионовой заключалась в незаконном снятии залога с вышеуказанных акций и расторжении договоров залога в августе 2010 года. В результате банк лишился возможности обратить на них взыскание в целях возмещения ссудной задолженности по кредитам, ранее выданным подконтрольным Пугачеву компаниям.

С 2016 года Илларионова находилась в розыске, в сентябре 2020-го в результате проведенных УЭБиПК ГУ МВД России по Москве розыскных мероприятий она была задержана и помещена под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Илларионовой с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее за совершение хищения денежных средств Межпромбанка суд вынес обвинительные приговоры по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении участников возглавляемой Пугачевым преступной группы — председателя исполнительной дирекции банка Александра Диденко и генерального директора ЗАО «ОПК Девелопмент» Дмитрия Амунца.

В настоящее время Сергей Пугачев, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ, находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.