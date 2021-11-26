АКРА подтвердило рейтинг Чайна Констракшн Банку на уровне «ААА(RU)»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.
«Кредитный рейтинг «Чайна Констракшн Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, удовлетворительной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватной оценке бизнес-профиля», — отмечается в сообщении.
В АКРА напоминают, что у банка очень высокая вероятность оказания поддержки со стороны поддерживающего лица. По мнению агентства, в случае необходимости оно может предоставить организации долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала.
При этом агентство учитывает адекватную оценку бизнес-профиля банка, которая обусловлена высокой оценкой структуры собственности при относительно низкой диверсификации операций и ограниченных позициях на рынке банковских услуг России. Чайна Констракшн Банк специализируется на предоставлении корпоративных и инвестиционных банковских услуг крупным местным и китайским компаниям, работающим в РФ. С учетом того, что большая часть активов (свыше 60%) банка сформирована средствами на счетах других кредитных организаций, процентные поступления от них являются ключевым источником операционного дохода (около 45% по итогам 2020 года).
По мнению аналитиков, сильная оценка достаточности капитала подтверждается высоким уровнем регуляторного норматива достаточности капитала Н1.2 (48,54% на 1 ноября 2021 года). При этом банк демонстрирует высокую способность к генерации собственного капитала. Показатели операционной эффективности находятся на сопоставимом с аналогичными по профилю деятельности кредитными организациями. Средний показатель чистой процентной маржи (NIM) за последние три года составил 3,3%. Показатель отношения расходов к доходам (CTI) равен 65,7%.
В агентстве замечают, что удовлетворительная оценка риск-профиля банка определяется высоким качеством кредитного портфеля при его высокой концентрации. По состоянию на 30 июня 2021 года кредитный портфель банка был представлен требованиями к пяти группам заемщиков. АКРА отмечает отсутствие проблемных кредитов в портфеле банка, но при этом фиксирует снижение использования гарантий при выдаче кредитов.