​Россияне стали больше покупать товаров к Новому году

Продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80—90% по отношению к тому же периоду прошлого года. Стоимость «новогоднего набора» (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году) увеличилась на 19% и составила 4 935 рублей. В него вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины. Такие данные представлены в исследовании компании экосистемы «Сбера» «Платформа ОФД». Крупнейший оператор фискальных данных страны проанализировал траты россиян на встречу Нового года и сравнил их с прошлогодними.



По данным аналитического ресурса компании «Чек Индекс», средний чек затрат на товары из новогоднего списка изменился к прошлому году следующим образом:

Искусственная ель. Средний чек — 3 196 рублей. Рост — 23%. Объем продаж (шт.) — выше на 110%.

Гирлянды. Средний чек — 485 рублей. Рост — 4%. Объем продаж (шт.) — выше на 115%.

Набор елочных шаров. Средний чек — 392 рубля. Рост — 33%. Объем продаж (шт.) — выше на 66%.

Новогодняя звезда. Средний чек — 178 рублей. Рост — 19%. Объем продаж (шт.) — выше на 112%.

Мишура. Средний чек — 106 рублей. Рост — 7%. Объем продаж (шт.) — выше на 151%.

Бутылка шампанского. Средний чек — 465 рублей. Рост — 8%. Объем продаж (шт.) — выше на 6%.

Мандарины (весовой товар). Средний чек — 113 рублей. Рост — 7%. Объем продаж (шт.) — выше на 92%.

В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики, отмечает вице-президент СберБанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов. Он полагает, что это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн.

«Так, количество покупок товаров из новогоднего набора в Интернете выросло в три раза. Кроме того, на рост продаж повлиял и эффект низкой базы ноября 2020 года. В прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега потребители не активно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. В этом году погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег, и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах», — комментирует эксперт.