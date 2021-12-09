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​Банки.ру запустил аналитическую оценку акций

16.12.2021 00:01
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1 Время прочтения: 1 минута
​Банки.ру запустил аналитическую оценку акций
Источник
Banki.ru

Финансовый супермаркет Банки.ру усовершенствовал сервис по инвестициям. Теперь пользователи маркетплейса могут получить подробную информацию об акциях компаний, в которые планирует вложить свои свободные средства будущий инвестор.

Карточка каждой акции на Банки.ру включает:

  1. Аналитическую оценку от экспертов Банки.ру: доходность, риски, дивиденды и основная информация о компании, прогнозы и другая необходимая для анализа информация. При формировании оценки используются исторические данные эмитента и сравнение его с рынком.
  2. Калькулятор исторической доходности (с учетом тарифов брокерского обслуживания).
  3. Сравнение с другими акциями в этой же отрасли бизнеса.

Таким образом, инвестор получает данные о компании в формате «360», что позволит принять ему взвешенное решение о покупке или продаже акций, исходя из своих финансовых целей.

«Для инвесторов, особенно для начинающих, очень важно видеть полную картину об инвестиционных продуктах, которые он хочет приобрести в свой портфель, причем идеально, когда можно сравнить все варианты на одной площадке, а не искать в разных источниках. Мы провели опрос среди наших пользователей о том, какая информация в первую очередь необходима им для оценки эмитента акций, и получили очень точный ответ, таким образом, произошла совместная работа над улучшением нашего сервиса. В ближайшем будущем мы планируем применить такой подход к каждому типу инвестиционного продукта», — поделился руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Алексей Новиков.

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