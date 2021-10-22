Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

В декабре в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли программисты, инженеры, руководители высшего и среднего звена, а также менеджеры сферы продаж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России.

По данным исследования, в Москве самая высокая зарплата предлагается коммерческому директору — от 500 тыс. рублей в месяц. От кандидата требуются высшее образование в сфере маркетинга или экономики, успешный опыт работы на аналогичной должности от трех лет и высокие организаторские способности. От 300 тыс. до 350 тыс. рублей в месяц предлагают DevOps-инженеру. Работа в офисе, от кандидата требуются опыт работы от трех лет и уверенные навыки администрирования Linux, при этом про образование ничего не сказано. Замыкает столичную тройку лидеров вакансия руководителя отдела «1С», которому предлагают от 300 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен иметь высшее профильное образование и опыт управления отделом «1С» от трех лет.

В Санкт-Петербурге зарплаты ниже, чем в Москве: так, больше всего в месяц предлагают Elixir-разработчику в молодой консалтинговой компании — до 280 тыс. рублей. От кандидата требуют опыт работы от трех лет, знание стека Elixir/Phoenix от года и опыт работы в реальных проектах. Следом по размеру зарплаты идет вакансия на должность руководителя проектов в Службе технического заказчика, в месяц кандидату предлагают до 250 тыс. рублей. У соискателя должен быть опыт работы не менее шести лет, высшее образование по специальности «инженер-строитель» и понимание строительного процесса с нулевого цикла. На последнем месте находится вакансия инженера-программиста (Oracle) с заработной платой до 200 тыс. рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы с базой данных Oracle от трех лет, SQL, PL/SQL и понимание принципов взаимодействия СУБД с другими системами, а также умение сформулировать требования заказчика и реализовать их. Работодатель уточняет, что возможна удаленная работа.

Самая высокооплачиваемая вакансия Волгограда — управляющий менеджер. Успешному кандидату предлагают от 80 тыс. рублей в месяц. От него требуется опыт работы от одного года, знание территории, специфики продаж на вверенной территории и целеустремленность. От 70 тыс. рублей в месяц готовы платить специалисту по администрированию и ведению баз данных. Так, в числе требований — трехлетний опыт работы в администрировании базы данных, знание языка SQL, а также опыт руководства людьми от одного года. Незначительно меньше предлагают торговому представителю электротехнического оборудования — от 60 тыс. рублей в месяц. У соискателя должны быть мотивация к заработку, активная жизненная позиция и готовность к разъездам.

В Воронеже больше всех может получать разработчик Node.Js — 300—350 тыс. рублей в месяц. Работа удаленная, опыт работы от трех лет и отличное знание Node.Js обязательны. Ведущий программист ASP.NET может зарабатывать 180—200 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет и практический опыт работы в Asp.Net не менее пяти лет. Руководителю отдела компенсаций и льгот готовы платить от 130 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, высшее экономическое образование и алгоритмический склад ума.