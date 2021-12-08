НРА присвоило Фора-Банку рейтинг «В+|ru|»

Национальное рейтинговое агентство присвоило Фора-Банку кредитный рейтинг на уровне «В+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована на сайте агентства.

Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг Фора-Банка обусловлен:

достаточными показателями рентабельности;

широким региональным охватом;

соответствием уровня корпоративного управления величине КО;

интеграцией в бизнес-процессы группы основного акционера, в том числе дающих доступ к обширной клиентской базе.

Уровень рейтинга ограничивается:

невысокой диверсификацией источников фондирования, зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов физических лиц;

стабильно невысокими рыночными позициями;

потребностью в докапитализации для дальнейшего планируемого развития КО, учитывая структуру активов и их возможное ухудшение;

умеренными показателями ликвидности.

В НРА отметили, что банк имеет универсальную бизнес-модель, среди ключевых направлений бизнеса можно выделить кредитование и предоставление гарантий корпоративным клиентам, проведение операций на фондовом и валютном рынке, привлечение средств клиентов (в большей степени физических лиц).