НРА присвоило Фора-Банку рейтинг «В+|ru|»
08.12.2021 16:55
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ИсточникBanki.ru
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Национальное рейтинговое агентство присвоило Фора-Банку кредитный рейтинг на уровне «В+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована на сайте агентства.
Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг Фора-Банка обусловлен:
- достаточными показателями рентабельности;
- широким региональным охватом;
- соответствием уровня корпоративного управления величине КО;
- интеграцией в бизнес-процессы группы основного акционера, в том числе дающих доступ к обширной клиентской базе.
Уровень рейтинга ограничивается:
- невысокой диверсификацией источников фондирования, зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов физических лиц;
- стабильно невысокими рыночными позициями;
- потребностью в докапитализации для дальнейшего планируемого развития КО, учитывая структуру активов и их возможное ухудшение;
- умеренными показателями ликвидности.
В НРА отметили, что банк имеет универсальную бизнес-модель, среди ключевых направлений бизнеса можно выделить кредитование и предоставление гарантий корпоративным клиентам, проведение операций на фондовом и валютном рынке, привлечение средств клиентов (в большей степени физических лиц).
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