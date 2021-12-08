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НРА присвоило Фора-Банку рейтинг «В+|ru|»

08.12.2021 16:55
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Фора-Банк

Национальное рейтинговое агентство присвоило Фора-Банку кредитный рейтинг на уровне «В+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована на сайте агентства.

Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг Фора-Банка обусловлен:

  • достаточными показателями рентабельности;
  • широким региональным охватом;
  • соответствием уровня корпоративного управления величине КО;
  • интеграцией в бизнес-процессы группы основного акционера, в том числе дающих доступ к обширной клиентской базе.

Уровень рейтинга ограничивается:

  • невысокой диверсификацией источников фондирования, зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов физических лиц;
  • стабильно невысокими рыночными позициями;
  • потребностью в докапитализации для дальнейшего планируемого развития КО, учитывая структуру активов и их возможное ухудшение;
  • умеренными показателями ликвидности.

В НРА отметили, что банк имеет универсальную бизнес-модель, среди ключевых направлений бизнеса можно выделить кредитование и предоставление гарантий корпоративным клиентам, проведение операций на фондовом и валютном рынке, привлечение средств клиентов (в большей степени физических лиц).

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Логотип "Фора-Банка" Ольга Яхнис

Ольга Яхнис

начальник управления ипотечного кредитования
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