Fitch обновило прогнозы по ВВП, инфляции и ключевой ставке в России и других странах

Рейтинговое агентство Fitch немного улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году и чуть ухудшило на следующий год, при этом прогнозы по инфляции и ключевой ставке существенно повышены по сравнению с сентябрьскими оценками. Новые оценки представлены в очередном макропрогнозе агентства.

Так, в настоящий момент ожидается рост российской экономики в этом году на 4,4%, в то время как в сентябрьском прогнозе фигурировали 4,3%.

Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 году снижен до 2,6% (с ожидавшихся в сентябре 2,7%), на 2023 год — сохранен на уровне 2%.

Агентство напоминает, что рост российской экономики по итогам III квартала был оценен в 4,3% в годовом выражении. По мнению аналитиков, поддержку росту по-прежнему будут оказывать производственный сектор и строительство, а основной удар глобального кризиса здравоохранения из-за пандемии коронавируса придется на сектор услуг.

Инфляция на конец 2021 года теперь ожидается на уровне 8% против прежнего прогноза в 6%. К концу 2022 года ожидается ее замедление до 4,4% (вместо 4,2%, как предполагалось в сентябре), к концу 2023-го — до 4%, целевого уровня российского Центробанка.

В рейтинговом агентстве полагают, что на конец 2021 года ключевая ставка Банка России будет равняться 8,25% годовых, на конец 2022-го — 7%, на конец 2023-го — 5,5%. Прогнозы на 2021 и 2022 годы повышены: в сентябре, когда ключевая ставка после последнего на тот момент увеличения составляла 6,75%, Fitch предполагало, что к концу текущего года она вырастет до 7%, а на конец следующего года будет равна 6%. Но в октябре Центробанк вновь поднял ставку — до 7,5% годовых, а позже дал понять, что в декабре вряд ли сохранит ее на этом уровне и может поднять на величину до 1 процентного пункта.

Что касается мировых прогнозов, то Fitch ожидает теперь роста глобального ВВП на 5,7% — прогноз снижен на 0,3 п. п. по сравнению с сентябрем. Тем не менее это будет самый значительный годовой рост за период с 1973 года. «Мы далеки от стагфляции», — подчеркивают аналитики.

Прогноз роста мирового ВВП на 2022 год снижен с 4,4% до 4,2%, что в первую очередь отражает более существенное замедление в Китае.

В США прогнозируется рост экономики по итогам 2021 года на 5,7% (вместо 6,2%, как предполагал сентябрьский прогноз), в 2022-м — на 3,7% (вместо 3,9%). В еврозоне ожидается рост на 5% в 2021-м (ранее прогнозировались плюс 5,2%) и на 4,5% в 2022-м (без изменений). Рост совокупного ВВП развивающихся экономик без учета Китая прогнозируется на уровне 5,7% в этом году и 4,6% в следующем (в обоих случаях прогноз ухудшен на 0,1 п. п. по сравнению с сентябрьским), что частично отражает резкое ухудшение прогноза для Бразилии.

В числе прочего в обзоре говорится, что теперь Fitch ожидает повышения ставок Федеральной резервной системой США в сентябре 2022 года и Банком Англии чуть позже в том же месяце. Штамм «омикрон» вируса COVID-19 может сдержать экономический рост и при этом негативно повлиять на цепочки поставок, что приведет к дальнейшему повышению цен, и это означает, что откладывание центробанками нормализации денежной политики может быть рискованным, рассуждают эксперты.

При этом они констатируют, что реакция регуляторов становится более разнородной. Так, по-прежнему ожидается, что ставки Европейского центробанка будут сохраняться в течение 2023 года, а Народный банк Китая может снизить их в 2022-м.

Также в Fitch ожидают дальнейшего укрепления доллара, следует из макропрогноза. «Более сильный доллар и более слабый рост в Китае могут оказывать давление на сырьевые товары в 2022 году, дополнительно ограничивая рост развивающихся экономик, в том числе из-за ужесточения денежно-кредитной политики в конкретных странах», — пишут аналитики.



При этом в блоке, посвященном России, дается прогноз по курсу доллара на конец текущего года на уровне 74 рублей, на конец 2022 и 2023 годов — на уровне 72 рублей.