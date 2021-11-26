Зампред ЦБ рассказал о предстоящих решениях ЦБ по ставке, инфляции и денежно-кредитной политике. Главное
08.12.2021 17:55
1 534Время прочтения: 3 минуты
Автор
ИсточникBanki.ru
О диапазоне решений по ставке на декабрьском заседании совета директоров, расхождениях с рынком в интерпретации данных, необходимости корректировки сигналов перед заседаниями по денежно-кредитной политике, оценке текущей ситуации с инфляцией и взглядах на будущую ее динамику в интервью «Интерфаксу» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Главное:
О ставке ЦБ:
- На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкой набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят.
- Любой центральный банк оставляет за собой, за своей денежно-кредитной политикой право действовать ровно так, как необходимо для достижения своей основной цели, а именно ценовой стабильности.
- Для нас важно, чтобы рынок понимал решение совета директоров и тот сигнал, который этот коллегиальный орган транслирует.
- Опыт 2021 года очень четко продемонстрировал, что более сдержанная, скромная оценка достигнутых успехов является более взвешенной.
О денежно-кредитной политике:
- Изменение цели по инфляции не является неизбежным результатом обзора денежно-кредитной политики.
- Вопрос цели по инфляции не надо выделять как отдельную составляющую, это является частью общего упражнения.
- Окончательные итоги обзора будут подведены к середине следующего года с тем, чтобы они были уже отражены в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на следующий цикл.
- Черта под обзором ДКП будет проведена ровно в тот момент, как мы войдем в активную фазу подготовки основных направлений.
- Безусловно, траектория нормализации мировой денежно-кредитной политики в некоторой степени влияет и на нашу политику.
- Очень важной оговоркой является то, что денежно-кредитная политика пока остается весьма мягкой. Нормализация пойдет из состояния очень мягкой до мягкой, потом нейтральной, потом... и этот процесс растянут на несколько лет.
Об инфляции:
- Недельная статистика по ценам, безусловно, оперативна и в этом смысле имеет ценность для того, чтобы понимать, в какую сторону движется инфляционная динамика, но она имеет значительно более ограниченный охват, чем общий индекс потребительских цен.
- Для нас, безусловно, очень важна, сейчас особенно, не только общая цифра, но и композиция тех цен, из которых в итоге сложился индекс.
- Данные за последнюю неделю ноября включают в себя сезонный рост цен на новогодние туры, и с учетом этих соображений не думаю, что эта неделя показывает ускорение роста цен. Но она показывает, что значимого снижения устойчивого инфляционного давления в ноябре не произошло.
- Инфляция — это все-таки индекс потребительских цен. Когда мы начинаем оценивать по частям, это уже не инфляция, а некоторые составляющие.
- Для декабрьского решения будет важно не только и не столько, какая инфляция будет вырисовываться на конец декабря, сколько понимание того, насколько данные за октябрь — ноябрь совокупно добавляют к нашему пониманию устойчивого уровня инфляционного давления, который определяет степень инфляционного давления в следующем году.
- На долгосрочных горизонтах в конечном счете объем импортируемой инфляции во многом определяется динамикой общего уровня цен в экономике и общей степенью ценовой стабильности в этих экономиках.
- Мы считаем, что устойчивая составляющая инфляции к концу следующего года вернется к 4%. Это то, что соответствует прогнозу 4—4,5%, он не 4%, а именно 4—4,5% в связи с тем, что мы приходим к цели сверху.
- Наблюдаемая населением инфляция выше замеряемой Росстатом, и она довольно близко следует за динамикой цен 10% наиболее быстро дорожающих товаров. От этой инфляции уже зависит ожидаемая.
О ситуации на рынке труда:
- Если посмотреть на темпы роста номинальных заработных плат (год к году примерно 8%, чуть выше), это в целом в рамках их диапазона роста в 2016—2019 годах.
- Да, в отдельных отраслях действительно наблюдается нехватка специалистов, количество вакансий заметно выше, чем это было два года назад, но по состоянию на сейчас какое-то избыточное давление на динамику зарплат это не оказывает.
Эксклюзивное видео
09.12.2021
02.12.2021
26.11.2021