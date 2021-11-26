Зампред ЦБ рассказал о предстоящих решениях ЦБ по ставке, инфляции и денежно-кредитной политике. Главное

О диапазоне решений по ставке на декабрьском заседании совета директоров, расхождениях с рынком в интерпретации данных, необходимости корректировки сигналов перед заседаниями по денежно-кредитной политике, оценке текущей ситуации с инфляцией и взглядах на будущую ее динамику в интервью «Интерфаксу» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Главное:

О ставке ЦБ:

На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкой набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят.

Любой центральный банк оставляет за собой, за своей денежно-кредитной политикой право действовать ровно так, как необходимо для достижения своей основной цели, а именно ценовой стабильности.

Для нас важно, чтобы рынок понимал решение совета директоров и тот сигнал, который этот коллегиальный орган транслирует.

Опыт 2021 года очень четко продемонстрировал, что более сдержанная, скромная оценка достигнутых успехов является более взвешенной.

О денежно-кредитной политике:

Изменение цели по инфляции не является неизбежным результатом обзора денежно-кредитной политики.

Вопрос цели по инфляции не надо выделять как отдельную составляющую, это является частью общего упражнения.

Окончательные итоги обзора будут подведены к середине следующего года с тем, чтобы они были уже отражены в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на следующий цикл.

Черта под обзором ДКП будет проведена ровно в тот момент, как мы войдем в активную фазу подготовки основных направлений.

Безусловно, траектория нормализации мировой денежно-кредитной политики в некоторой степени влияет и на нашу политику.

Очень важной оговоркой является то, что денежно-кредитная политика пока остается весьма мягкой. Нормализация пойдет из состояния очень мягкой до мягкой, потом нейтральной, потом... и этот процесс растянут на несколько лет.

Об инфляции:

Недельная статистика по ценам, безусловно, оперативна и в этом смысле имеет ценность для того, чтобы понимать, в какую сторону движется инфляционная динамика, но она имеет значительно более ограниченный охват, чем общий индекс потребительских цен.

Для нас, безусловно, очень важна, сейчас особенно, не только общая цифра, но и композиция тех цен, из которых в итоге сложился индекс.

Данные за последнюю неделю ноября включают в себя сезонный рост цен на новогодние туры, и с учетом этих соображений не думаю, что эта неделя показывает ускорение роста цен. Но она показывает, что значимого снижения устойчивого инфляционного давления в ноябре не произошло.

Инфляция — это все-таки индекс потребительских цен. Когда мы начинаем оценивать по частям, это уже не инфляция, а некоторые составляющие.

Для декабрьского решения будет важно не только и не столько, какая инфляция будет вырисовываться на конец декабря, сколько понимание того, насколько данные за октябрь — ноябрь совокупно добавляют к нашему пониманию устойчивого уровня инфляционного давления, который определяет степень инфляционного давления в следующем году.

На долгосрочных горизонтах в конечном счете объем импортируемой инфляции во многом определяется динамикой общего уровня цен в экономике и общей степенью ценовой стабильности в этих экономиках.

Мы считаем, что устойчивая составляющая инфляции к концу следующего года вернется к 4%. Это то, что соответствует прогнозу 4—4,5%, он не 4%, а именно 4—4,5% в связи с тем, что мы приходим к цели сверху.

Наблюдаемая населением инфляция выше замеряемой Росстатом, и она довольно близко следует за динамикой цен 10% наиболее быстро дорожающих товаров. От этой инфляции уже зависит ожидаемая.

О ситуации на рынке труда: