Совладелец сети «Рив Гош» и «Юлмарта» Мейер задержан по подозрению в хищении у СберБанка

В Санкт-Петербурге задержаны совладелец сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ретейлера «Юлмарт» Август Мейер с супругой Инной по подозрению в хищении у СберБанка 2,3 млрд рублей. Как пишет РБК, информацию о задержании, опубликованную газетой «Коммерсант», подтвердил информагентству источник, близкий к ФСБ.

Кредит был получен у СберБанка на развитие бизнеса незадолго до краха «Юлмарта» (прекратил деятельность в марте 2020 года).

В сети «Рив Гош» сообщили РБК, что работа компании идет в обычном режиме. «Относительно опубликованной в СМИ новости о задержании супругов Мейер нам сложно предоставить дополнительные комментарии, поскольку данная ситуация не имеет отношения к «Рив Гошу» и никаким образом не затрагивает нашу текущую деятельность», — подчеркнули там.

В инвестиционной группе Finstar («Рив Гош» — ее актив) также сообщили, что акционеры компании узнали о задержании Мейеров из СМИ. «Уверены, что данная ситуация не имеет никакого отношения к бизнесу компании «Рив Гош», — подчеркнули в Finstar.

Аналогичный комментарий дали в кондитерской компании «Любимый край», которую контролирует семья Мейер (Инна Мейер возглавляет предприятие). «Относительно новости о задержании Августа и Инны Мейер сообщаем, что данная новость не имеет отношения к деятельности АО «КО «Любимый край». Предприятие работает в обычном режиме», — заявили в компании.

В СберБанке заявили, что круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием независимо от банка. «Мы уверены, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения. Со своей стороны банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом», — сказали в пресс-службе кредитной организации.

Дело о получении «Юлмартом» кредита от СберБанка расследуется с 2017 года. Тогда был задержан совладелец интернет-ретейлера Дмитрий Костыгин. Следствие полагало, что в 2016 году он взял в банке кредит в размере 1 млрд рублей, не собираясь при этом выполнять условия соглашения и предоставив в банк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».

Первоначально Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Однако позже следствие пришло к выводу, что в действиях бизнесмена отсутствуют признаки этого преступления, и переквалифицировало обвинение на причинение ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 165 УК).

В феврале 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал «Юлмарт» выплатить СберБанку долг в размере 1 млрд рублей, а также неустойку в размере 338 млн рублей. Еще через год тот же суд признал «Юлмарт» банкротом.



Уголовное преследование Костыгина началось на фоне акционерного конфликта в компании из-за того, что совладельцы бизнеса не сошлись во взглядах на его развитие. В конфликте участвовали Костыгин и Мейер (вместе контролировали 61,5%) с одной стороны и еще один партнер — Михаил Васинкевич (38,5%) — с другой. Костыгин и Мейер пытались выкупить долю Васинкевича, но не договорились об условиях.

Август Мейер родился в семье владельца медиахолдинга Midwest Television Августа Мейера-старшего. Впервые в Россию он приехал в 90-е годы, с 1999 года живет в Санкт-Петербурге. Мейер входит в список богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes, в 2021 году журнал оценил его состояние в 650 млн долларов. В одной из крупнейших косметических сетей — «Рив Гош» — семье Мейера принадлежит 51%.