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Рубль подорожал к доллару и подешевел к евро по итогам основной валютной сессии

08.12.2021 19:31
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль показал разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,69 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,5 рубля (плюс 30 копеек).

В ходе сессии было проведено 40,4 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 441 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,56—74,06 рубля за доллар и 82,95—83,61 рубля за евро.

«Сырьевой рынок сейчас не дает каких-то ориентиров — баррель Brent балансирует около 74,45 доллара. Геополитика больше не беспокоит, как и «омикрон», внутренних поводов для резких колебаний нет», — комментирует движение валют без единой динамики старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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