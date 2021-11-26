Рубль подорожал к доллару и подешевел к евро по итогам основной валютной сессии

Рубль показал разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,69 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,5 рубля (плюс 30 копеек).



В ходе сессии было проведено 40,4 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 441 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,56—74,06 рубля за доллар и 82,95—83,61 рубля за евро.

«Сырьевой рынок сейчас не дает каких-то ориентиров — баррель Brent балансирует около 74,45 доллара. Геополитика больше не беспокоит, как и «омикрон», внутренних поводов для резких колебаний нет», — комментирует движение валют без единой динамики старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

