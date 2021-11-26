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СберБанк расширил возможности программы «Многоцелевой кредит»

08.12.2021 21:18
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Как рассказали в кредитной организации, теперь с помощью этого продукта в сервисе «ДомКлик» можно приобретать залоговые объекты недвижимости СберБанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. «Программа позволяет заемщикам сократить расходы по сделке, включив в стоимость кредита оплату дополнительных сервисов», — добавляют в «Сбере».

«Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жилье» для приобретения квартир на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита может составить до 90% стоимости недвижимости. Чтобы воспользоваться сервисом, в калькуляторе ипотеки «ДомКлик» нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жилье» и заполнить необходимые поля. Включить в стоимость кредита можно такие сопутствующие сделке затраты, как вознаграждение агентству недвижимости, страхование жизни и здоровья от компании «Сбер Страхование жизни», электронная регистрация сделки, сервис безопасных расчетов и юридическая проверка жилья.

В банке подчеркивают, что он первым в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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