ДИП ЦБ: повышение экономической активности в IV квартале продолжилось

Повышение экономической активности в РФ в IV квартале 2021 года продолжилось: в частности, после паузы в III квартале ускорился рост инвестиционного спроса. Поддержку экономике оказывает и расширение внешнего спроса на основные экспортные российские товары, при этом наметилось замедление роста потребительского спроса, в том числе из-за снижения влияния розничного кредитования. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В ДИП ЦБ увидели, что «в ноябре рост потребительских цен с учетом сезонности несколько замедлился, все еще оставаясь весьма высоким».



«Неспособность российских и зарубежных производителей и транспортников оперативно удовлетворить быстро растущий спрос поддерживает повышенное инфляционное давление во многих сегментах российской экономики. Тем не менее проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточный рост спроса, в то время как постепенная ликвидация логистических проблем и расширение производства постепенно увеличат предложение товаров и услуг в течение следующего года», — сказано в обзоре.

«В 2022 году по мере ожидаемого нарастания дезинфляционного эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики Банком России месячный рост цен с поправкой на сезонность начнет замедляться, а годовая инфляция снизится до 4—4,5%, после чего будет оставаться вблизи 4%», — прогнозируют аналитики.

Они констатируют, что в октябре — ноябре экономическая активность в России сохранила темпы роста при ускорении в инвестиционном секторе. Компании продолжают уверенно увеличивать спрос на кредитные ресурсы даже в условиях повышения ставок по кредитам. Несмотря на повторение исторического минимума показателем уровня безработицы (с исключенной сезонностью), рост номинальных зарплат не продемонстрировал значительного ускорения. «По-видимому, это отражает улучшение ситуации с миграцией и прогресс в структурной подстройке рынка труда к потребностям постковидной экономики, вызывающей перераспределение трудовых ресурсов между отраслями», — рассуждают эксперты.

Уточняется, что «предварительные оценки результатов III квартала указали на сохранение темпов роста ВВП с поправкой на сезонность на уровне 1% в квартал. Пониженный относительно прошлого года урожай в растениеводстве и «пауза» в инвестиционном секторе экономики не привели к торможению ВВП. Расширение активности в потребительском и экспортном секторах удержало рост ВВП на уровне II квартала».

Аналитики также напоминают, что денежно-кредитные условия начали ужесточаться. «Кредит продолжил вносить существенный вклад в увеличение потребительского и агрегированного спроса в экономике. Вместе с тем кредитный импульс розничного кредитования начал уменьшаться, а интерес населения к срочным депозитам увеличился вслед за повышением ставок по вкладам. Это будет сдерживать избыточный рост потребительского спроса, обусловленный высокими инфляционными ожиданиями», — говорится в материале.

Также эксперты ЦБ отмечают, что в ноябре российские финансовые рынки, включая валютный, находились под значительным негативным влиянием геополитических и других внешних факторов. В результате валютный канал денежно-кредитной политики не повлиял сдерживающим образом на рост потребительских цен.