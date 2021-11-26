«Эксперт РА» прогнозирует рост на рынке лизинга по итогам 2021 года на 55% и замедление до 15% в 2022-м

Объем нового бизнеса на рынке лизинга по итогам девяти месяцев 2021 года вырос на 54%, обновив исторический максимум, при этом в следующем году темпы роста замедлятся. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2021 года: на гребне волны».

За январь — сентябрь текущего года объем нового бизнеса составил 1,505 трлн рублей. Данные уточнены по сравнению с предварительной оценкой, представленной агентством в ноябре (1,5 трлн, плюс 53%). Основным драйвером рынка остался автолизинг.

В сегодняшнем обзоре отдельно отмечается, что около 6,5% лизингового портфеля приходится на «зеленые» и социальные проекты, представленные в основном сделками с энергоэффективным транспортом, спрос на который формирует государство.

ESG-трансформацией своей деятельности занимаются около 8% лизинговых компаний, однако дальнейшее развитие ESG-повестки на лизинговом рынке, как полагают аналитики, будет во многом зависеть от стимулирующих мер со стороны государства.



«Эксперт РА» прогнозирует, что по итогам 2021 года объем рынка лизинга вырастет на 55% и превысит 2 трлн рублей, однако уже в 2022-м рынок ждет замедление темпов роста до 15% на фоне исчерпания восстановительного эффекта.