Главный финомбудсмен предложил усовершенствовать досудебное урегулирование споров

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин предлагает усовершенствовать работу института досудебного урегулирования споров. О предложениях, прозвучавших в ходе его выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, которое было посвящено актуальным вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного».

По словам Воронина, необходимы законодательные изменения по расширению компетенции финансового уполномоченного при рассмотрении финансовых споров. В частности, предлагается наделить финансового омбудсмена правом снижать установленную законом или договором неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства со стороны финансовой организации, а также взыскивать компенсацию морального вреда.

«Сейчас финансовый уполномоченный должен взыскивать неустойку во всех без исключения случаях в полном объеме. Это приводит к тому, что финансовые организации, будучи по существу согласными с решениями финансового уполномоченного, вынуждены в целях снижения неустойки обращаться в суд. Почти половина всех оспоренных финансовыми организациями наших решений приходится на снижение неустойки», — пояснил Воронин.

В свою очередь отсутствие права взыскивать компенсацию морального вреда создает негативный эффект неполной защиты нарушенного права на досудебной стадии, отметил Воронин. «И практически в половине случаев выигранных потребителем дел вынуждает их после финансового уполномоченного обращаться в суд с требованием о компенсации морального вреда», — добавил главный финансовый уполномоченный.

Часть предлагаемых изменений касается негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, предлагается включить в компетенцию финансового уполномоченного рассмотрение споров о незаконных переводах пенсионных накоплений, рассмотрение требований о назначении негосударственной пенсии, а также исключить ограничение по сумме требований в спорах потребителей с НПФ (в настоящее время — 500 тыс. рублей).

В части процесса рассмотрения обращений предлагается наделить финансового уполномоченного правом направлять запросы потребителям финансовых услуг, связанные с рассмотрением их обращений; приостанавливать течение срока рассмотрения обращений в случае направления запросов в Банк России, органы государственной власти и т. д.; продлевать срок представления документов и сведений, запрошенных у финансовой организации, в случае если такая организация направила доказательства невозможности представления запрошенных документов и сведений в установленный законом срок.

Совет по развитию финансового рынка в целом поддержал предложения о расширении компетенции финансового уполномоченного, но считает, что необходимо провести дополнительные обсуждения с законодателями и институтами гражданского общества.

Члены совета также посчитали заслуживающими внимания часть других предлагаемых главным финансовым уполномоченным изменений. В частности, речь идет о недопустимости представления финансовыми организациями в суд доказательств, которые не были представлены финансовому уполномоченному. Это не касается случаев, когда обоснована объективная невозможность их представления финансовому уполномоченному на стадии досудебного урегулирования спора, по аналогии с порядком, который в настоящее время действует для представления доказательств в суд апелляционной инстанции. Члены совета также поддерживают идею недопустимости взыскания в пользу цессионария расходов, понесенных в связи с обращением к финансовому уполномоченному, а также взыскания с потребителя и финансового уполномоченного судебных издержек финансовых организаций, связанных с оспариванием решений финансового уполномоченного.

Совет также согласился с идеей проработать вопросы дальнейшего расширения полномочий финансового омбудсмена по ряду направлений. Это касается снятия лимита по суммам и видам требований, рассматриваемых финансовым уполномоченным; взаимодействия с субъектами финансового рынка, в настоящее время не обязанными организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным; выхода за пределы финансового рынка (например, рассмотрение споров по социальному страхованию, банкротству физических лиц).

Совет отметил также высокую социальную значимость и актуальность предложений службы финансового уполномоченного о расширении перечня видов доходов, на которые не может обращаться взыскание в принудительном порядке. Так, Воронин предложил распространить иммунитет на взыскание пенсий, получаемых заемщиками, но предназначенных лицам, представителями которых они выступают; средств материнского (семейного) капитала; субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; компенсаций по расходам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.



В сообщении от имени службы финансового уполномоченного также указано, что за время работы института досудебного урегулирования споров (с 1 июня 2019 года) в службу поступило 417 832 обращения, вынесено 237 813 решений.