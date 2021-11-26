​Генпрокуратура предлагает добавить в законы термин «криптовалюта»

Генеральная прокуратура РФ выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для «единого и устойчивого правоприменения», сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.



«Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — сказал Краснов.

По его словам, Генпрокуратура разработала нормы, которые позволят арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — указал Краснов.