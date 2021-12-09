9 декабря. О чем пишут газеты

📰 Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельскохозяйственных ярмарок и увеличения посевных площадей, пишут «Известия» со ссылкой на администрации российских регионов. В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят около 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд.

📰 К Новому году в России цены на ряд товаров вырастут на 3–7%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз специалистов университета «Синергия». В первую очередь речь идет о продуктах питания — мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе. Кроме того, могут подскочить цены на самые востребованные подарки — парфюмерию, косметику и ювелирные изделия. Причин этого много: от длящейся второй год пандемии COVID-19 до традиционного повышенного спроса перед зимними праздниками. При этом, по словам экспертов, ситуация с ростом цен — общемировой тренд.

📰 Независимо от того, как завершится 2021 год, он уже показал себя одним из самых успешных для мировых фондовых рынков, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование и стратегию «Атона» на 2022 год: MSCI AC World (индекс компаний мира) обеспечил более 18% роста (на 22 ноября; общий доход, включая дивиденды) после роста на 16,9% в 2020-м и на 27,3% в допандемийном 2019-м. Похожие успехи на фондовом рынке наблюдались только в конце 1990-х, середине 2000-х и несколько раз в 2010-х, пишут аналитики. Такие показатели этого года стали возможны за счет быстрого восстановления мировых экономик и чрезмерно мягкой ДКП.

📰 Экспорт российской стали в Европу может достичь рекордных значений за последние 13 лет на фоне роста цен и проблем местных производителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты на основе данных европейского сталелитейного лобби Eurofer. По данным ассоциации, российские поставки могут составить 3,9 млн тонн, что на 26,2% больше объемов 2020 года. Предыдущий рекорд был достигнут в 2018 году, когда Россия экспортировала в ЕС 3,1 млн тонн. По мнению экспертов, рост поставок металла в ЕС может обернуться новыми мерами европейцев по защите своего рынка.

📰 Сезон продаж предновогодних товаров стартовал в России активнее прошлогоднего, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» с 1 по 5 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, спрос на мандарины и наборы конфет подскочил на треть. Средний чек на мандарины тоже вырос — на 7% к прошлому году — и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11%, до 641 рубля за 500 граммов. Ретейлеры фиксируют повышение спроса на фрукты и сладости, подтвердили в торговых сетях. При этом на подарки для детей граждане также готовы потратить на 10% больше, чем в прошлом году.

📰 С начала декабря в России резко выросло число подключений к сети Tor через «мосты» — функцию одноименного браузера, которая позволяет обходить блокировку Роскомнадзора, пишут «Известия». Согласно официальной статистике, до декабря среднее число подключений к сети из РФ через «мосты» составляло 13–14 тыс. в сутки. В начале последнего месяца года этот показатель в пике близок к 20 тыс. сеансов. Таким образом, сейчас на долю РФ приходится 31% коннектов через «мосты» в мире. Эксперты считают, что на фоне сообщений о блокировке Tor показатель может продолжить расти.

📰 Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов, пишут «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство. Сейчас разрабатывается новая редакция КоАП, в которой предлагают установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Реализация инициативы приведет к подорожанию авиабилетов и туров, поэтому в конечном итоге за это заплатит потребитель, предупредили представители авиабизнеса. При этом от ужесточения санкций за задержки рейсов пассажиры не выиграют, так как административный штраф взыскивается в пользу государства.