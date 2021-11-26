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МВД: финансовые пирамиды стали маскироваться под консалтинговые агентства

09.12.2021 09:56
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ТАСС

Организаторы финансовых пирамид стали часто маскироваться под аналитические и консалтинговые агентства с возможностью оперативного вывода денег. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«В настоящее время организаторы финансовых пирамид все чаще похищают накопления граждан под предлогом предоставления аналитической и консалтинговой информации по торговле на международном финансовом рынке с возможностью вывода денег с торговых площадок в любое время», — сказал он.

Курносенко отметил, что инвестирование само по себе является рисковой операцией и предполагает не только возможность получения прибыли, но и высокую вероятность понести убытки. «Об этом большинство граждан знает, но продолжает вкладывать свои накопления в финансовые организации с сомнительной репутацией, тем самым осознанно рискуя своими сбережениями», — подчеркнул он.

Всего в первом полугодии 2021 года подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 29 преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Так, финансовые пирамиды выявлены в Крыму и Татарстане, Кабардино-Балкарской Республике, Санкт-Петербурге, Ярославской и Рязанской областях.

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