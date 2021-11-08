Бытовое потребление энергии в России может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров

Из-за майнеров бытовое потребление электроэнергии в России в этом году в ряде регионов может вырасти в 2,5 раза, рассказали «Известиям» участники энергетического рынка. Теневые добытчики криптовалюты не регистрируют бизнес, устанавливают в жилых домах энергоемкое оборудование.

По словам главы энергетического бизнеса En+ Михаила Хардикова, рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может составить более 20%. При этом увеличение бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, отметил гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.

Под теневыми манерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал источник в отрасли. В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, добавил Хардиков.

Рунец подчеркнул, что регионы, страдающие от домашних майнеров, уже подвержены частым аварийным отключениям энергии из-за перегрузки электросетей. Особенно остро эта проблема проявляется в зимнее время года, когда наблюдается рост энергопотребления физлицами, добавил он.

В Минэнерго сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию. «Традиционно центром домашнего майнинга считается Иркутская область, в которой можно выделить Иркутский и Шелеховский районы. Помимо нее, домашний майнинг может получить распространение в Красноярском крае и в отдельных регионах европейской части России (например, в некоторых республиках СКФО)», — уточнил Рунец.

В октябре 2021 года в Иркутской области уже были случаи отключения целых улиц, чего не случалось ранее даже при 30 градусах мороза, добавил он. Ранее местные власти заявили о «лавинообразном» росте потребления электроэнергии в регионе на бытовые нужды на 159% из-за теневых майнеров. Такие нагрузки могут приводить не только к авариям и обесточиванию, но и к пожарам, заключил Рунец.

«Происходит такая ситуация: в поселке на 200 домов есть трансформатор на 2 МВт, то есть на каждый дом там есть по 10 кВт·ч. А кто-то из жителей решил начать майнить и закупил майнингового оборудования на 500 кВт·ч», — сказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников, отметив, что машины для добычи криптовалюты работают круглосуточно, без перерыва, и может наступить момент, когда электричества будет не хватать для других владельцев домов.