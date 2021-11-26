Формат подписок на банковские услуги расширится в 2022 году

Среди банковских клиентов набирает популярность формат подписок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос среди крупнейших банков. Так, со следующего года число игроков, использующих эту модель, может заметно вырасти.

ВТБ намерен запустить формат во второй половине 2022 года, ФК «Открытие» также допускает запуск подписочной модели обслуживания в следующем году. Райффайзенбанк рассматривает такую возможность. В МКБ «заинтересованы в создании маркетплейса услуг». В ПСБ пока оценивают запросы от клиентов на сервисы, которые могут быть востребованы в составе подписок.

Подписка — это, как правило, микс финансовых услуг и продуктов экосистемы. Например, клиент вносит ежемесячную плату и получает обслуживание банковской карты по льготному тарифу, повышенный кэшбэк, переводы без комиссий, а также доступ к фильмам и музыке. На данный момент подобную модель используют лишь несколько игроков. Осенью 2020 года свои подписки запустили сразу три банка: СберБанк (свыше 4 млн подписчиков), Тинькофф Pro (более 1,3 млн подписчиков) и Совкомбанк (1,5 млн). Летом этого года Газпромбанк стал частью подписки «Огонь» (предложения в магазинах, кино, банковских продуктов). Там оценивают ежемесячный прирост в 1 тыс. активных подписчиков.

Несмотря на то что в Сети встречаются жалобы на навязывание подписок, их аудитория стремительно растет. По словам главы СберБанка Германа Грефа, этот «рынок только зарождающийся». В банке говорят о кратном росте их пользователей за последние год-два и ожидают, что в 2022 году темпы «как минимум сохранятся». В Тинькофф Банке ожидают роста аудитории до 2,5—3 млн человек к концу 2022 года.

Банкиры отмечают, что около 90% подписчиков продлевают их каждый месяц. В СберБанке при стоимости подписки 199 рублей в месяц 4 млн подписчиков, они могут приносить банку 796 млн рублей в месяц, это 9,5 млрд рублей в год. Однако банкиры считают пока преждевременным подводить итоги. «Мы предоставляем большое количество сервисов либо бесплатно, либо значительно ниже себестоимости. И пока это нам какого-то большого финансового результата не несет, — отметил Герман Греф. — Но по мере развития подписок, по мере увеличения числа клиентов я надеюсь, что именно это и произойдет». Банк компенсирует оплату страховых услуг, которые предоставляет по подписке, и не зарабатывает на комиссиях за переводы (с подпиской для клиента они бесплатны), платит повышенный кэшбэк и начисляет больший процент на остаток средств по карте, перечислила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Банки за счет формата подписок обеспечивают себе стабильный прогнозируемый доход, отметила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Ольга Бледнова. «Чаще всего будут встречаться кейсы перераспределения процентного дохода в комиссионный, например, если банки будут давать скидку на кредит и/или повышать ставку на депозит, если клиент купит пакет», — отметила она.

В банках рассчитывают на удержание клиента. В первую очередь банк зарабатывает клиентскую лояльность, указал Греф. Другим важным плюсом для экосистемы от подобных подписок является экономия на привлечении клиента в каждый из сервисов, говорит директор дивизиона «Лояльность» СберБанка Андрей Писарев. С помощью подписок максимизируются кросс-продажи и доносятся преимущества новых продуктов, отметили в Тинькофф Банке.