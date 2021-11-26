Все новости
Партнерский материал

​Банк ДОМ.РФ в рамках новогодней акции снизил до 5,5% ставку по кредитам наличными

09.12.2021 11:46
1 456
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Поймай удачу в 2022», в рамках которой клиенты получат шанс оформить потребительский кредит наличными с минимальной ставкой 5,5% на весь срок. Приуроченная к новогодним праздникам акция будет действовать в период с 6 декабря 2021 года по 31 марта 2022-го.

Для участия в акции необходимо оформить потребительский кредит и подключить добровольное страхование жизни и здоровья, которое должно действовать на момент подведения итогов акции. Победителем станет каждый 22-й клиент, удовлетворяющий условиям акции.

В розыгрыше участвуют программы «Кредит наличными» и «Кредит на рефинансирование». Кредит можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей и сроком от двух до семи лет.

«Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам одни из самых выгодных условий по всем розничным продуктам. В преддверии праздников потребительские кредиты особенно актуальны и востребованы. Поэтому мы решили запустить новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты могут не только оформить кредит, но и испытать удачу. Победители акции получат минимальную процентную ставку на весь срок кредитования», — отметил директор направления розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Получить кредит можно как наличными в регионах присутствия банка, так и в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ.

Отправить заявку на оформление потребительского кредита дистанционно можно в мобильном банке, на сайте банка по ссылке или в контактном центре по телефону 8 (800) 775-86-86. Более 80% решений принимаются в течение одной минуты. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», 1% — в остальных категориях. Для клиентов, оформивших кредит в банке, обслуживание карт бесплатное.

Горячая линия

Логотип "Банка ДОМ.РФ" Максим Перелыгин

Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

В Банке России рассказали, что будет со ставками по вкладам в ближайшие месяцы и дальше
«Эквифакс»: в России за десять месяцев выдано 632,3 тыс. ипотечных и 15,2 млн потребительских кредитов
Путин на заседании СПЧ призвал защитить россиян от мошеннических схем
В ЮниКредит Банке поменяется руководство розничного блока