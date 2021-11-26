​Банк ДОМ.РФ в рамках новогодней акции снизил до 5,5% ставку по кредитам наличными

Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Поймай удачу в 2022», в рамках которой клиенты получат шанс оформить потребительский кредит наличными с минимальной ставкой 5,5% на весь срок. Приуроченная к новогодним праздникам акция будет действовать в период с 6 декабря 2021 года по 31 марта 2022-го.



Для участия в акции необходимо оформить потребительский кредит и подключить добровольное страхование жизни и здоровья, которое должно действовать на момент подведения итогов акции. Победителем станет каждый 22-й клиент, удовлетворяющий условиям акции.

В розыгрыше участвуют программы «Кредит наличными» и «Кредит на рефинансирование». Кредит можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей и сроком от двух до семи лет.

«Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам одни из самых выгодных условий по всем розничным продуктам. В преддверии праздников потребительские кредиты особенно актуальны и востребованы. Поэтому мы решили запустить новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты могут не только оформить кредит, но и испытать удачу. Победители акции получат минимальную процентную ставку на весь срок кредитования», — отметил директор направления розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Получить кредит можно как наличными в регионах присутствия банка, так и в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ.

Отправить заявку на оформление потребительского кредита дистанционно можно в мобильном банке, на сайте банка по ссылке или в контактном центре по телефону 8 (800) 775-86-86. Более 80% решений принимаются в течение одной минуты. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», 1% — в остальных категориях. Для клиентов, оформивших кредит в банке, обслуживание карт бесплатное.