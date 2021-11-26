В ЮниКредит Банке поменяется руководство розничного блока

В ЮниКредит Банке меняется руководство розничного блока из-за слабых результатов в рознице, пишет «Коммерсант». При этом участники рынка полагают, что новому руководству блока будет сложно переломить тенденцию на фоне общей консервативности банка и его ориентированности на корпоративных клиентов.

По словам источников на финансовом рынке, выходец из Альфа-Банка и Visa Михаил Повалий, с лета курировавший розничный бизнес ЮниКредит Банка в должности старшего вице-президента, покинул кредитную организацию. Сменить его, по данным собеседников, может Людмила Урбанович, которая сейчас возглавляет дирекцию маркетинга и розничных продуктов, а ранее курировала маркетинг в Ситибанке. Согласно сообщению о раскрытии информации банка, 19 ноября его набсовет выдвинул Урбанович на должность члена правления, ответственного за блок розничного бизнеса. Ее назначение должен согласовать ЦБ.

Источники отметили, что уход Повалия связан с результатами, которые не устраивали руководство банка. О каких конкретных KPI идет речь, они не уточняют.

Темпы роста розничных активов ЮниКредит Банка значительно отстают от рынка. С начала 2019 года кредиты населению увеличились всего на 2,9%. С января по ноябрь 2021 года розничный портфель банка вырос на 1%, тогда как сектор в целом — почти на 20%, сказал старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Чистые доходы от розничного бизнеса в январе — сентябре составили 3,5 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого год (за счет меньших расходов на резервы), однако результат сегмента по МСФО остается около нуля, добавил он.

В части потребительского кредитования в ЮниКредит Банке всегда был фокус на своих клиентов, добавил один из банкиров. Клиентам «с улицы» банк никогда не стремился предлагать новый продукт в силу своей консервативной кредитной риск-политики, уточнил он. Банк активно и хорошо работал в автосегменте, однако в плане развития продуктовой линейки — «в роли догоняющих», отметил собеседник: «Сейчас бизнес, скорее, просто поддерживается. А ряд вещей (онлайн-сервисы, интернет-банк, мобильный банк) представлен консервативно с точки зрения правил и стандартов европейского бизнеса, варианты коммуникаций далеки от среднероссийских практик крупных банков».

Между тем в годовом отчете за 2020 год ЮниКредит Банка говорится, что его стратегия в рознице предполагает «увеличение активной клиентской базы с фокусом на сегмент Affluent, активное развитие ипотеки, рост доли рынка в автокредитовании, развитие дистанционных каналов обслуживания». Однако при росте портфеля в абсолютных значениях доля рынка в автокредитовании снизилась в 2021 году с 4,2% до 3,7%, в ипотеке осталась без изменений — 0,6%. В то же время «административные расходы, приходящиеся в банке на розничный сегмент, нельзя назвать маленькими», говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. По мнению участников рынка, новому руководству розничного блока банка будет непросто переломить негативный тренд в розничном сегменте: слишком сильны влияние группы и консервативный подход к массовой рознице.