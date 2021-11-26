Все новости

​OTP Bank приобретает еще один банк в Албании

09.12.2021 13:04
853
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ОТП Банк

OTP Bank спустя три года после выхода на рынок Албании покупает там еще один банк. Как сообщает пресс-служба группы, цена сделки составит 55 млн евро. Как ожидается, приобретение Alpha Bank Albania позволит группе OTP стать пятой по величине совокупных активов в этой стране и второй по кредитному портфелю.

Alpha Bank — албанская дочерняя компания греческого Alpha Bank и восьмой по величине банк в Албании. Это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц. Как уточнили в группе, с момента своего основания в Албании в 1998 году Alpha Bank активно работает в сегменте кредитования юрлиц и финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов, а также предоставляет широкий спектр депозитных, инвестиционных и финансовых продуктов для розничных клиентов. В настоящее время сеть банка насчитывает 34 филиала во всех крупных городах страны.

В группе рассчитывают, что после закрытия сделки, которая, как ожидается, будет одобрена регулирующими органами во II квартале 2022 года, рыночная доля группы OTP в Албании превысит 11%, а кредитный портфель увеличится в полтора раза, сделав албанский бизнес группы вторым по величине на рынке.

«В соответствии со стратегией группы OTP мы рассматривали возможности для дальнейшего роста в Албании с момента выхода на этот рынок в 2018 году. Тогда же мы приобрели дочерний банк Societe Generale, успешно интегрировав его в наш бизнес», — сказал заместитель председателя правления OTP Bank Ласло Вольф.

«В этот раз к нашей группе присоединится албанский Alpha Bank — хорошо функционирующая и постоянно развивающаяся кредитная организация, играющая значительную роль в росте банковского сектора страны и развитии местного сообщества. Сделка, о которой было объявлено сегодня, позволит группе OTP еще больше укрепить свои позиции на албанском рынке и даст нам возможность предлагать корпоративным и розничным клиентам еще более качественные услуги», — добавил он.

Группа OTP — один из наиболее активных игроков на европейском рынке M&A. После кризиса 2014 года группа приобрела 12 финансовых учреждений в девяти странах, включая нынешнее приобретение Alpha Bank Albania. Все они, за исключением словенской Nova KBM, которая все еще находится в процессе слияния, были успешно интегрированы в банковскую группу. В дополнение к Албании группа OTP вышла на новые рынки, такие как Словения и Молдавия.

«Все это позволило группе стать самым активным консолидатором банковского сектора в Центральной и Восточной Европе и существенно улучшить свои позиции на рынке Болгарии, Сербии и Черногории, увеличив вклад в прибыль невенгерских членов группы», — говорится в релизе.

Среди прочего отмечается, что группа OTP — одна из наиболее стабильных финансовых групп в регионе Центральной и Восточной Европы с рекордной прибылью и сильными позициями по капиталу и ликвидности. Группа предоставляет универсальные финансовые сервисы более чем 16 млн клиентов в 11 странах. Сеть ее отделений насчитывает почти 1 500 филиалов и более 37,5 тыс. сотрудников.

Горячая линия

Логотип "ОТП Банка" Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

ведущий специалист отдела регионального развития и альтернат...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Минцифры и МВД признали успешным эксперимент по переходу на электронные СТС
Россияне приобрели рекордный с 2014 года объем золотых слитков
ФАС проконтролирует изменение стоимости на коммунальные услуги
Рубль дешевеет на утренних торгах