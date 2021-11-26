​OTP Bank приобретает еще один банк в Албании

OTP Bank спустя три года после выхода на рынок Албании покупает там еще один банк. Как сообщает пресс-служба группы, цена сделки составит 55 млн евро. Как ожидается, приобретение Alpha Bank Albania позволит группе OTP стать пятой по величине совокупных активов в этой стране и второй по кредитному портфелю.



Alpha Bank — албанская дочерняя компания греческого Alpha Bank и восьмой по величине банк в Албании. Это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц. Как уточнили в группе, с момента своего основания в Албании в 1998 году Alpha Bank активно работает в сегменте кредитования юрлиц и финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов, а также предоставляет широкий спектр депозитных, инвестиционных и финансовых продуктов для розничных клиентов. В настоящее время сеть банка насчитывает 34 филиала во всех крупных городах страны.

В группе рассчитывают, что после закрытия сделки, которая, как ожидается, будет одобрена регулирующими органами во II квартале 2022 года, рыночная доля группы OTP в Албании превысит 11%, а кредитный портфель увеличится в полтора раза, сделав албанский бизнес группы вторым по величине на рынке.

«В соответствии со стратегией группы OTP мы рассматривали возможности для дальнейшего роста в Албании с момента выхода на этот рынок в 2018 году. Тогда же мы приобрели дочерний банк Societe Generale, успешно интегрировав его в наш бизнес», — сказал заместитель председателя правления OTP Bank Ласло Вольф.

«В этот раз к нашей группе присоединится албанский Alpha Bank — хорошо функционирующая и постоянно развивающаяся кредитная организация, играющая значительную роль в росте банковского сектора страны и развитии местного сообщества. Сделка, о которой было объявлено сегодня, позволит группе OTP еще больше укрепить свои позиции на албанском рынке и даст нам возможность предлагать корпоративным и розничным клиентам еще более качественные услуги», — добавил он.

Группа OTP — один из наиболее активных игроков на европейском рынке M&A. После кризиса 2014 года группа приобрела 12 финансовых учреждений в девяти странах, включая нынешнее приобретение Alpha Bank Albania. Все они, за исключением словенской Nova KBM, которая все еще находится в процессе слияния, были успешно интегрированы в банковскую группу. В дополнение к Албании группа OTP вышла на новые рынки, такие как Словения и Молдавия.

«Все это позволило группе стать самым активным консолидатором банковского сектора в Центральной и Восточной Европе и существенно улучшить свои позиции на рынке Болгарии, Сербии и Черногории, увеличив вклад в прибыль невенгерских членов группы», — говорится в релизе.

Среди прочего отмечается, что группа OTP — одна из наиболее стабильных финансовых групп в регионе Центральной и Восточной Европы с рекордной прибылью и сильными позициями по капиталу и ликвидности. Группа предоставляет универсальные финансовые сервисы более чем 16 млн клиентов в 11 странах. Сеть ее отделений насчитывает почти 1 500 филиалов и более 37,5 тыс. сотрудников.